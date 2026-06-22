Los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo de fútbol

Lionel Messi, tras marcar este lunes contra Austria, se convirtió a dos días de cumplir los 39 años en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 17 tantos en 28 partidos, borrando el récord que desde 2014 ostentaba el exinternacional alemán Miroslav Klose (16 goles).

El astro argentino, que disputa su sexto Mundial, abrió el marcador contra Austria en el minuto 38 de un partido que se disputa en Arlington, cerca de Dallas, y en el que Messi falló un penal al inicio del mismo.

Los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo:

* Lionel Messi (ARG/17 goles en 28 partidos, de la edición de 2006 hasta hoy)

* Miroslav Klose (GER/16 goles en 24 partidos, de 2002 a 2014)

* Ronaldo Nazario (BRA/15 goles en 19 partidos, de 1998 a 2006)

* Gerd Müller (GER/14 goles en 13 partidos, en 1970 y 1974)

* Kylian Mbappé (FRA/14 goles en 15 partidos, de 2018 hasta hoy)

* Just Fontaine (FRA/13 goles en seis partidos, en la edición de 1958)

* Pelé (BRA/12 goles en 14 partidos, de 1958 a 1970)

* Jürgen Klinsmann (GER/11 goles en 17 partidos, de 1990 a 1998)

* Sandor Kocsis (HUN/11 goles en cinco partidos, en la edición de 1954)

* Gabriel Batistuta (ARG/10 goles en 12 partidos, de 1994 a 2002)...

* Harry Kane (ENG/10 goles en 12 partidos, de 2018 hasta hoy)

...

* Cristiano Ronaldo (POR/ocho goles en 23 partidos, de 2006 hasta hoy)

* Jugadores en activo