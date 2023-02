Los mejores memes del Super Bowl: del “que gane Rihanna” al anuncio de su segundo embarazo

escuchar

Este domingo se llevó a cabo el Super Bowl LVII en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Los ganadores fueron los Kansas City Chiefs. Con tres puntos de diferencia, le arrebataron el triunfo a los Philadelphia Eagles, con un marcador final de 38-35, respectivamente. La atención no solo estuvo en lo que ocurría en el ámbito deportivo, sino también en el show del medio tiempo, que marcaba el regreso a los escenarios de Rihanna.

La intérprete de Barbados hizo su triunfal reaparición y dejó en evidencia su embarazo. Por su parte, los usuarios de redes sociales también dieron una muestra de su creatividad a través de los memes.

Adele fue una de las celebridades que acudió al show Twitter

En Twitter, las tendencias más altas fueron del Super Bowl. El evento de la NFL congregó a millones de personas detrás de sus televisores en la tarde/noche del domingo. Todas permanecían atentas a cada momento, desde los comerciales, hasta las jugadas. Pero, sobre todo, muchos fanáticos de la música deseaban la vuelta de Rihanna a las pistas con el show de medio tiempo. La expectativa invadió las redes sociales.

Si bien la mayor parte de los memes se enfocaba en el show, algunos mostraban su tristeza por el fin de la temporada de fútbol americano. Los aficionados deberán esperar hasta septiembre para volver a disfrutar de este deporte en Estados Unidos.

Los aficionados deberán esperar meses para el regreso del futbol americano Twitter

La intérprete de “Umbrella” sorprendió al mundo con un show que duró 13 minutos, en donde integró canciones de sus ocho álbumes, incluido Anti, su último lanzamiento. La audiencia había especulado respecto a quiénes serían sus invitados especiales o si habría nuevas canciones. Sin embargo, nada de eso sucedió, sino que Rihanna se apoderó del escenario en solitario, con un traje rojo brillante y acompañada de una gran sorpresa: su segundo embarazo.

Al cantar sobre plataformas que se elevaban como ascensores y acompañada de decenas de bailarines vestidos de blanco, la intérprete de Barbados comenzó el espectáculo con sus mayores éxitos, tales como “Where Have You Been”, “Only Girl (in the World)”, “Work” y “We Found Love”. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo a tan solo unos minutos de que inició su actuación.

Este segundo domingo de febrero se realizó el Super Bowl 2023 Twitter

El público permanecía atento a los movimientos de la cantante, quien sabía que millones de personas esperaban su regreso. Las redes sociales dejaron en evidencia que algunos fanáticos preferían el show de medio tiempo sobre el deporte.

La audiencia permanecía atenta al show Twitter

Rihanna finalizó con “Umbrella” y “Diamonds”, pero los usuarios de redes sociales apenas habían comenzado los memes. Entre los temas que no dejaron escapar estuvo su posible embarazo.

Hubo también quienes bromearon con que le sería difícil recordar sus coreografías e incluso letras tras ausentarse tanto tiempo de los escenarios.

Los usuarios esperaban ansiosos el show de medio tiempo Twitter

Otras personas se enfocaron directamente en que Rihanna llevó a un invitado especial al Super Bowl, su próximo bebé. El debate se abrió entre quienes defendían la interpretación, mientras que otros usuarios mostraron su inconformidad. Como es habitual después de cada show de medio tiempo, un tercer grupo comenzó a evocar otras presentaciones históricas.

El embarazo de Rihanna causó conmoción Twitter

Este lunes, la reconocida intérprete ganadora de nueve premios Grammy sigue presente entre las principales tendencias y probó que, más allá de su larga ausencia de los escenarios, sigue causando sensación en el público.

LA NACION