Super Bowl: estos fueron los mejores shows de la historia

escuchar

El Super Bowl LVII se celebrará este domingo 12 en Arizona. Cada año, más allá de lo deportivo, uno de los momentos más esperados es el show del entretiempo. Este año, Rihanna será la encargada de la presentación, junto con Jay-Z y, posiblemente, otros invitados especiales. La originaria de Barbados presentará un espectáculo de 13 minutos con sus más grandes éxitos. Según describió en su encuentro previo con la prensa, espera “comerse el mundo” en su regreso al escenario después de años de ausencia, dedicada a la moda y a la maternidad.

Eso mismo han hecho, en ediciones pasadas, otros de los grandes protagonistas del medio tiempo, con shows inolvidables, que dejaron su marca en la historia del máximo evento deportivo de EE.UU. Michael Jackson, Madonna, U2, Coldplay y otras máximas estrellas de la música pasaron por la final de la National Football League (NFL). Entre las ediciones recientes, Shakira y Jennifer Lopez dejaron en alto la bandera latina. Este es un recorrido por algunas las presentaciones más memorables:

Michael Jackson

El Rey del Pop fue el primer artista de élite que se presentó en un escenario del Super Bowl. A partir de ese momento, el 31 de enero de 1993, la organización comenzó a recibir todos los años a los artistas más destacados del momento. Michael Jackson presentó ese año algunos de sus más poderosos éxitos, como “Jam”, “Billie Jean”, “Black or White”,”We Are the World” y “Heal the World”, en una actuación que quedó para la posteridad.

Michael Jackson durante el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl en Pasadena, California

Madonna

Casi una década después, en el Super Bowl XLVI, de 2012, Madonna también hizo un fabuloso despliegue de talento. En sus 13 minutos de actuación, cantó junto con LMFAO, Nicki Minaj y M.I.A. El público recibió con ovaciones los temas “Vogue” y “Music”. Los bailarines que la acompañaron -una constante en todos sus shows- se vistieron como un ejército de gladiadores, con atuendos dorados.

Super Bowl 2012 - Madonna

Beyoncé

La megapremiada cantante, quien es también esposa de Jay-Z, acaba de convertirse en la máxima ganadora en la historia de los Grammy, rompió las expectativas del show de medio tiempo de 2013 con algunas de sus canciones más representativas de ese momento. Al ritmo de “Single Ladies”, “Crazy in Love” y “Halo” puso al público a corear sus más grandes éxitos.

Super Bowl 2013 - Beyoncé

Prince

En 2007, Prince subió al escenario para sus 12 minutos de show con una versión de “We Will Rock You”, de Queen, acompañado por fuegos artificiales y efectos de luces, que de inmediato le dio paso a uno de sus éxitos, “Let’s Go Crazy”. También interpretó covers de Creedence Clearwater Revival, Bob Dylan y Foo Fighters. Para coronar su impactante presentación, cuando comenzó a llover, el artista de Minneapolis cantó “Purple Rain” e hizo llorar a millones de personas que presenciaron el espectáculo.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 4 de febrero de 2007, Prince se presenta durante el espectáculo de medio tiempo en el partido de fútbol americano Super Bowl XLI de la NFL en el Dolphin Stadium de Miami Chris O'Meara - AP

U2

Entre los shows más recordados también está el de los irlandeses U2, en 2002. La banda homenajeó a las víctimas del atentado del 11 de Septiembre y, mientras interpretaban el tema “Where The Streets Have No Name”, los nombres de los fallecidos aparecieron en las pantallas del estadio. Probablemente, uno de los momentos más conmovedores en la historia del Super Bowl.

U2 estuvo en el Super Bowl de 2002 y homenajeó a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas

Shakira con JLo

Otro de los espectáculos más llamativos del Super Bowl fue el que dieron Shakira y Jennifer Lopez, juntas, en 2020. Cada una de las latinas cantó un repertorio de alrededor de seis minutos, que terminaron en conjunto y aprovecharon para alzar la bandera de la comunidad hispana en EE.UU.

Shakira y Jennifer Lopez, en el Super Bowl Agencias

La intérprete de “Dance again” terminó el espectáculo con un abrigo con la bandera de Puerto Rico y otra de Estados Unidos. Además, durante su espectáculo presentó a algunos niños adentro de jaulas, para representar la polémica política migratoria del expresidente Donald Trump.

LA NACION