El ranking de ciudades de Estados Unidos para festejar San Valentín

Un detallado análisis que combina varios factores, como el presupuesto para una cena en un restaurante romántico, tiendas para comprar regalos, como flores o joyas, y hasta el pronóstico del clima, dio como resultado una lista de las ciudades de Estados Unidos “ideales” para festejar San Valentín. El sitio web de finanzas personales WalletHub convocó a expertos para realizar la investigación, que se basó en la revisión de los costos que podría implicar la celebración de este 14 de febrero.

Para poder comparar las 100 urbes más importantes de Estados Unidos se obtuvo información en 26 parámetros clave que después fueron divididos en cuatro categorías: presupuesto, actividades, disponibilidad de regalos y pronóstico del clima. San Francisco destacó sobre el resto del país y logró una calificación de 83,35.

“Planear una cita o comprar regalos para San Valentín no debe suponer un gasto excesivo. Se puede demostrar afecto por esa persona especial sin descuidar sus finanzas”, explica el informe de WalletHub, que incluye un mapa interactivo para identificar las mejores y peores ciudades para celebrar el 14 de febrero en términos del presupuesto requerido.

Además, el reporte comparte la previsión del gasto que harán los estadounidenses para el 14 de febrero. Se estima que cada enamorado desembolsará una media de US$193 en los regalos, que van desde tarjetas hasta joyas o una noche especial en algún destino turístico. También señalan que los hombres suelen gastar casi el doble que las mujeres durante el día de San Valentín.

La variada oferta de entretenimiento y estilo de vida de San Francisco vuelven a destacar en el análisis Unsplash

Este es el ranking final de ciudades para San Valentín

San Francisco, California

Seattle, Washington

San Diego, California

Las Vegas, Nevada

Portland, Oregon

Scottsdale, Arizona

Honolulu, Hawái

Orlando, Florida

Denver, Colorado

Washington D.C.

Otros puntos importantes como Nueva York, Chicago, Illinois y Los Ángeles quedaron fuera de las primeras posiciones, pero se mantienen entre las opciones relevantes en los puestos 12, 15 y 16 respectivamente. En contraste, las ciudades menos convenientes para festejar el Día de San Valentín resultaron ser: Detroit, Newark y Cleveland, todas ellas con los resultados más negativos del gasto requerido.

Si lo que se busca es festejar el Día del Amor en un lugar más barato, la opción podría ser viajar al pintoresco poblado de Gilbert, en el condado de Maricopa, Arizona, que destacó en la medición por los precios promedio de una cena de tres tiempos para dos personas. En cambio, la misma celebración en Baton Rouge, Louisiana, implicaría gastar seis veces más, según el documento publicado justo a una semana de la festividad.

Los estadounidenses gastarán unos US$193 en los regalos de San Valentín de este año Caglar Araz / Unsplash

¿Dónde está ubicada Miami?

Cabe mencionar que aunque la popular ciudad de Miami, Florida, se ubica en el sitio 32 de la clasificación. El alto costo de vida, valorado en 95 sobre 100, parece haber desplomado su posición.

En el estudio participaron Scott Hammond, profesor de la Escuela de Negocios Jon M. Huntsman en Utah State University; Mark S. Rosenbaum, decano de la Escuela de Negocios de Hawaii Pacific University; Emily A. Goenner, profesora del Departamento de Marketing, en St. Cloud State University; Aniruddha Pangarkar, profesor de la Escuela de Negocios Austin E. Cofrin en la University of Wisconsin-Green Bay; Samuel Craig, catedrático emérito de la New York University’s Stern School of Business; y Kiran Karande, profesor de la Old Dominion University.

