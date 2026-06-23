Los "meninos" piden pista en un Brasil que aguarda por Neymar

Hace años el posible debut de Neymar en un Mundial se hubiera llevado la atención. Pero los tiempos cambian y esta vez los aspirantes a herederos del 10 son quienes piden pista en un Brasil que el miércoles buscará hacer oficial su pase a dieciseisavos de final.

Endrick y Rayan, el par de "meninos" de 19 años, están en la baraja de Carlo Ancelotti para reemplazar al lesionado Raphinha en la banda derecha de los pentacampeones del mundo en el partido contra Escocia en Miami.

Pero los juveniles no solo pelean por ser titulares frente a los escoceses, el rival que puede tener el honor de presenciar la primera salida del recuperado Neymar, de 34 años, en Norteamérica.

También luchan por abrirse espacio para lo que venga en el torneo, a raíz de la incertidumbre sobre los tiempos de recuperación del extremo del FC Barcelona, aquejado de un problema muscular en el muslo derecho.

El par de atacantes, los más jóvenes del plantel brasileño, ha contado con poca acción en su primera Copa del Mundo: 76 minutos entre los dos, ninguna titularidad, ninguna asistencia, ningún gol... por ahora.

El dúo, sin embargo, ha tenido chispazos de buen fútbol que han emocionado a una torcida siempre ansiosa de rendirse ante un nuevo ídolo.

- Aclamado -

Ni siquiera Vinícius Jr, gran figura tras participar en los cuatro tantos auriverdes en Norteamérica, fue tan aclamado como cuando Endrick debutó en la cita máxima del fútbol, el viernes en Filadelfia, en la victoria 3-0 ante Haití.

El triunfo trepó al Scratch a la punta del Grupo C con cuatro puntos, uno más que Escocia, y prácticamente lo clasificó. Marruecos, que cerrará la primera fase ante el eliminado Haití, es segundo con cuatro enteros pero peor diferencia de gol que Brasil.

Para Ancelotti el delantero del Real Madrid es un "talento extraordinario" que precisa de más tiempo para consolidarse en la selección, aunque cuenta con la ventaja de ser "paciente" y "muy maduro" para su edad.

"A Endrick lo meteré en el momento correcto, tenemos que esperar un poco, va a ser importante", dijo recientemente el italiano, quien también lo dirigió cuando comandaba a los merengues.

Capaz de actuar por las bandas y como centrodelantero, su función natural, Endrick resurgió este semestre durante su préstamo al Olympique de Lyon.

El canterano del Palmeiras marcó ocho dianas y brindó igual número de asistencias en 21 partidos con el club francés, unas cifras que garantizaron su boleto de vuelta al Santiago Bernabéu.

- "Mucho que aprender" -

Rayan tuvo unas cifras inferiores en su primera temporada en la Premier League, pero fue quien reemplazó a Raphinha cuando salió lastimado en el duelo ante Haití.

El exjugador del Vasco da Gama marcó cinco tantos y dio dos pases de gol en 15 cotejos con el Bournemouth, que sorprendió al acabar sexto en la pasada liga inglesa.

Sus estadísticas y juego, además de un físico de temer, lo arrastraron al Mundial a pesar de apenas haber jugado dos amistosos con la Seleção, ambos en marzo.

Como Endrick, que posee más experiencia internacional (cuatro goles en 18 partidos), pelea por ocupar el vacío dejado por Raphinha con otros dos jugadores de 25 años, Gabriel Martinelli y Luiz Henrique.

"Casemiro, Danilo, ellos conversan siempre conmigo y con Endrick, porque somos los más jóvenes del grupo. Todavía tenemos mucho que trabajar, mucho que aprender", dijo Rayan antes de embarcar a Estados Unidos.

Sin importar quién de los dos convencerá a Ancelotti, lo cierto es que el par de talentos precoces ya tiene al menos un motivo para celebrar: venció en un ítem a Neymar, el de haber debutado en una Copa del Mundo con menos edad que el ídolo.

El goleador histórico del Scratch (79 goles) se estrenó en Brasil 2014 con 22 años. Doce años después, y tras un mes fuera de las canchas por una lesión en la pantorrilla derecha, Ney está listo para comenzar la aventura en su cuarto y, según él, último Mundial.