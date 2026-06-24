Quién ganó las elecciones en Maryland, Utah y Carolina del Sur: resultados de las primarias 2026

Las primarias celebradas el 23 de junio definieron a los candidatos que competirán en las elecciones generales del 3 de noviembre. En Maryland se resolvieron las nominaciones para la gobernación y la Cámara de Representantes, mientras que Utah y Carolina del Sur avanzaron con sus principales contiendas legislativas y estatales.

Resultados de las elecciones primarias en Maryland

Los votantes participaron en procesos internos para seleccionar candidatos a cargos estatales y federales, en una instancia clave dentro de las elecciones de medio termino que renovarán bancas en el Congreso, gobernaciones y otros puestos públicos.

Según los últimos datos registrados por AP News, en la primaria para la gobernación del Partido Demócrata los resultados mostraron a un claro ganador:

Wes Moore : 87,8% (359.649 votos).

: 87,8% (359.649 votos). Eric S. Felber: 12,2% (50.154 votos).

En el Partido Republicano los resultados mostraron:

Dan Cox : 45,2% (78.291 votos).

: 45,2% (78.291 votos). Ed Hale: 35,7% (61.850 votos).

John A. Myrick: 6,2% (10.701 votos).

Para el puesto de fiscal general no hubo elecciones primarias debido a la falta de oponentes, por lo que tanto el demócrata Anthony G. Brown y el republicano James B. Rutledge III se enfrentarán en las generales del 3 de noviembre.

Para la Cámara de Representantes de EE.UU. en el Distrito 1 del Partido Demócrata los resultados señalaron:

Dan Schwartz : 45,5% (11.765 votos).

: 45,5% (11.765 votos). Randi White: 37,3% (9642 votos).

Victor Allen Guidice: 9,9% (2572 votos).

En el Partido Republicano:

Andy Harris : 81,4% (46.652 votos).

: 81,4% (46.652 votos). Chris Bruneau: 18,6% (10.648 votos).

Distrito 2 del Partido Demócrata:

Johnny O Olszewski Jr. : 83,7% (39.644 votos).

: 83,7% (39.644 votos). Clint Spellman Jr.: 16,3% (7716 votos).

Distrito 2 Partido Republicano:

Dave Wallace : 89,4% (22.135 votos).

: 89,4% (22.135 votos). Nnabu Eze: 10,6% (2632 votos).

Distrito 3 Partido Demócrata:

Sarah Elfreth : 73,5% (38.453 votos).

: 73,5% (38.453 votos). Austin Dyches: 9,8% (5129 votos).

Jennifer Cross: 9,3% (4861 votos).

Distrito 3 Partido Republicano:

Berney Flowers : 48,8% (8685 votos).

: 48,8% (8685 votos). John White: 26,8% (4769 votos).

Ray Bly: 15,3% (2715 votos).

Distrito 4 Partido Demócrata:

Glenn F. Ivey : 76,5% (33.775 votos).

: 76,5% (33.775 votos). Jakeya Johnson: 12,8% (5646 votos).

Shavonne N. Hedgepeth: 5,4% (2364 votos).

En el Distrito 4 por el Partido Republicano, el candidato George E. McDermott pasó directamente a las generales debido a la falta de oponentes.

Distrito 5 Partido Demócrata:

Adrian Boafo : 32% (21.380 votos).

: 32% (21.380 votos). Quincy Bareebe: 18,1% (12.082 votos).

Harry Anthony Dunn: 13,5% (9001 votos).

Distrito 5 Partido Republicano:

Chris Chaffee : 52,5% (9769 votos).

: 52,5% (9769 votos). Michelle Talkington: 33,9% (6313 votos).

Bryan DuVal: 13,5% (2519 votos).

Distrito 6 Partido Demócrata:

April McClain Delaney : 43,7% (18.146 votos).

: 43,7% (18.146 votos). David J. Trone: 37,3% (15.516 votos).

Alexis Goldstein: 9,7% (4034 votos).

Distrito 6 Partido Republicano:

Robin Ficker : 42,6% (14.287 votos).

: 42,6% (14.287 votos). Chris Burnett: 37,4% (12.533 votos).

Mariela Roca: 20% (6709 votos).

Distrito 7 Partido Demócrata:

Kweisi Mfume : 69,8% (38.757 votos).

: 69,8% (38.757 votos). Mark S. Conway Jr.: 24,5% (13.617 votos).

Tashi K. Davis: 3,8% (2124 votos).

Para el Distrito 7 del Partido Republicano, Scott M. Collier pasó directamente a las generales debido a la falta de oposición.

Distrito 8 Partido Demócrata:

Jamie Raskin : 92,1% (65.555 votos).

: 92,1% (65.555 votos). J. D. Kumar: 2,7% (1931 votos).

Boris Kabel Velasquez: 2,6% (1862 votos).

Distrito 8 Partido Republicano:

Cheryl Riley : 44% (2686 votos).

: 44% (2686 votos). Anita Mpambara Cox: 26,2% (1599 votos).

Donald L. Lech: 17,1% (1040 votos).

A diferencia de los estados que exigen mayoría absoluta y segunda vuelta cuando ningún candidato supera el 50%, en Maryland gana la primaria quien recibe la mayor cantidad de votos.

En Maryland, el ganador de una elección primaria es aquel que recibe el mayor número de votos Freepik

Resultados de las elecciones primarias en Utah

Utah definió varias nominaciones clave para la Cámara de Representantes bajo un nuevo mapa electoral. Según el conteo más reciente registrado por AP News, los ganadores son:

En el Distrito 1, el excongresista Ben McAdams ganó la primaria demócrata y competirá en noviembre contra el republicano Riley Owen, quien avanzó sin oposición.

ganó la primaria demócrata y competirá en noviembre contra el republicano Riley Owen, quien avanzó sin oposición. En el Distrito 2, el republicano Blake Moore derrotó a Karianne Lisonbee.

derrotó a Karianne Lisonbee. En el Distrito 3, Celeste Maloy venció a Phil Lyman en la primaria republicana.

venció a Phil Lyman en la primaria republicana. En el Distrito 4, el republicano Mike Kennedy avanzó sin oposición en su interna.

Resultados de las primarias en Carolina del Sur

Carolina del Sur celebró elecciones de segunda vuelta luego de que ninguna candidatura alcanzara la mayoría requerida en la votación inicial del 9 de junio. Los resultados arrojados por AP News mostraron:

Candidatura a gobernador para el Partido Republicano (Segunda vuelta):

Alan Wilson : 68,6% (218.321 votos).

: 68,6% (218.321 votos). Pamela Evette: 31,4% (100.123 votos).

Fiscal General Partido Republicano (segunda vuelta):

David Stumbo : 55,8% (172.944 votos).

: 55,8% (172.944 votos). Stephen Goldfinch: 44,3% (137.270 votos).

Cámara de Representantes Distrito 1 Partido Republicano (segunda vuelta):

Jenny Costa Honeycutt : 53,7% (24.024 votos).

: 53,7% (24.024 votos). Mark Smith: 46,3% (20.706 votos).

Cámara de Representantes Distrito 1 Partido Demócrata (segunda vuelta):

Nancy Lacore : 52,1% (12.798 votos).

: 52,1% (12.798 votos). Mac Deford: 47,9% (11.747 votos).

Los comicios generales se desarrollarán el 3 de noviembre Freepick

Elecciones generales del 3 de noviembre

Los ganadores de las primarias y segundas vueltas competirán en las elecciones generales del martes 3 de noviembre. Ese día se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, alrededor de un tercio del Senado y 36 gobernaciones, además de cargos estatales y locales.