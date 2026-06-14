Los niños de Sudáfrica quieren la segunda estrella para la Roja

¿Su mejor recuerdo de niñez sobre el Mundial? La pregunta recorre las salas de prensa desde México a Canadá y en Chattanooga, campo base de España, siempre obtiene la misma respuesta. "Sudáfrica 2010", coinciden todos los miembros de la Roja, que anhelan emular a sus ídolos.

El gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 de la final contra Países Bajos -entonces Holanda- el 11 de julio de 2010 en el Estadio Soccer City de Johannesburgo fue el big bang del fútbol español.

A una generación de niños les marcó aquella imborrable celebración: ahora son los internacionales españoles que buscarán la segunda estrella.

De los 26 convocados por Luis de la Fuente para el Mundial 2026, el más joven es Lamine Yamal con 18 años y el más veterano Borja Iglesias con 33. En medio, todos los niños de Sudáfrica 2010.

- Rodri ya estaba en América -

El Balón de Oro rememoró su recuerdo en una entrevista con la FIFA: "Tenía 14 años y estaba en un campamento en Estados Unidos para aprender inglés, en Connecticut. Era en un bosque y no había señal, ni internet, ni absolutamente nada".

"Iba sabiendo los resultados de España por algún mensaje que le llegaba a los monitores. Cuando llegó a la final España pedí por favor que se encontrara la manera de ver el partido. Y ahí, en mitad de un bosque, vi a España ser campeona. Cuando marcó Iniesta corrí yo solo, que no entendían por qué estaba tan contento, gritando gol", añadió.

- Grimaldo y Porro, una noche de verano -

Alejandro Grimaldo tenía 14 años en 2010. Recordó el gran momento para la AFP el viernes.

"Había una ilusión increíble por la selección que teníamos. Estaba en la casa de verano de mis padres, con amigos, con la familia, viendo todo ese partido y lo recuerdo como si fuese hace muy poco. Hubo una fiesta increíble en el pueblo, fue algo muy bonito", dijo el lateral izquierdo.

Parecida celebración vivió otro lateral, Pedro Porro, entonces un crío de diez años: "Estuve en la plaza de mi pueblo bañándome, ese Mundial con el gol de Iniesta fue espectacular, sobre todo para unir al país. Sería muy bueno hacerlo otra vez".

- David Raya miraba a Iker Casillas -

El portero del Arsenal David Raya era un prometedor quinceañero en 2010 que intentaba aprender del hombre que levantó la gran copa al cielo de Johannesburgo.

"Cuando era pequeño miraba hacia Iker Casillas, siempre ha sido mi referente, por todo lo que dio a la selección y al Real Madrid desde tan joven", señaló Raya.

"Piensas en 2010, en levantar una Copa del Mundo con tu país. Lo vives como niño de 15 años, ahora tenemos la oportunidad de llevar la segunda estrella a casa", añadió en rueda de prensa este sábado.

- Borja Iglesias, soñador -

El Panda, que ya tenía 17 años cuando España fue campeona, enfoca el gol de Iniesta a su manera.

"No sólo lo he imaginado en mí, me lo he imaginado en muchos compañeros y me encantaría vivirlo. Es por lo que estamos aquí. Ojalá que pase", señaló el delantero el viernes.

- De la Fuente: "¡Yo soy español...!" -

A punto de cumplir 65 años, el seleccionador Luis de la Fuente dirigía en segunda división B, la tercera categoría del fútbol español, cuando su admirado Vicente del Bosque mandaba en el equipo campeón.

"Lo que recuerdo es aquella frase de yo soy español, yo soy español.... Eso era muy bonito, deberíamos mantenerlo en el tiempo siempre, en épocas buenas y en épocas menos buenas", señaló antes de la concentración sobre un cántico que se popularizó en aquella época.

Mención aparte para Lamine Yamal... El fenómeno de la Roja era casi un bebé: cumplió tres años dos días después del gol de Iniesta.