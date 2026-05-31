Es oficial: el gobierno vuelve a cambiar la regla para solicitar la residencia permanente dentro de EE.UU.

El gobierno de Donald Trump dio marcha atrás con la idea de obligar a casi todos los solicitantes de residencia permanente a tramitarla en su país de origen, una medida que había encendido las alarmas entre abogados y comunidades migrantes en Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la política no será una obligación generalizada, sino una herramienta discrecional; los agentes de Uscis podrán exigir o no que una persona salga del país para completar el proceso, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Qué cambió en la regla de la green card en EE.UU.

El 22 de mayo, Uscis había comunicado que cualquier extranjero con estatus temporal que quisiera una green card “debía regresar” a su país de origen para solicitarla, salvo en situaciones extraordinarias.

que quisiera una green card “debía regresar” a su país de origen para solicitarla, salvo en situaciones extraordinarias. Una semana después, el DHS aclaró que el memorando no crea una prohibición general, sino que “reitera” políticas históricas y recuerda a los oficiales que pueden usar su poder discrecional para pedir que el trámite se haga fuera del país o permitir el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

El departamento sostuvo que la nueva guía “no tendrá un impacto significativo” en solicitantes “altamente calificados” y profesionales que han cumplido la ley, un mensaje que intenta calmar a empresas y sectores que dependen de talento extranjero.

Cómo afecta a estudiantes, trabajadores temporales y turistas

El vocero de Uscis, Zach Kahler , afirmó inicialmente que los titulares de visas de corta duración —como estudiantes, trabajadores temporales o turistas— llegan con un propósito limitado y “su visita no debería funcionar como el primer paso” hacia la residencia permanente.

, afirmó inicialmente que los titulares de visas de corta duración —como estudiantes, trabajadores temporales o turistas— llegan con un propósito limitado y “su visita no debería funcionar como el primer paso” hacia la residencia permanente. Aunque el DHS ahora matiza el alcance de la regla , el énfasis en el carácter temporal de estas visas genera incertidumbre para quienes planeaban cambiar de estatus sin salir de EE.UU., incluidos muchos jóvenes latinos que estudian o trabajan en el país.

, el énfasis en el carácter temporal de estas visas genera incertidumbre para quienes planeaban cambiar de estatus sin salir de EE.UU., incluidos muchos jóvenes latinos que estudian o trabajan en el país. Organizaciones de defensa de los migrantes y despachos de abogados advirtieron que esta combinación de mensajes cruzados puede provocar errores de cálculo, salidas forzadas y riesgos de separación familiar para quienes ya tenían procesos avanzados.

El comunicado de Uscis que detallaba la necesidad de salir del país para obtener la green card Captura Web de Uscis

El volantazo que confunde a los migrantes en EE.UU.

La marcha y contramarcha del gobierno alimentó la sensación de confusión entre solicitantes de green card que viven en Estados Unidos, especialmente en comunidades latinas que siguen de cerca cada comunicado de Uscis para decidir su próximo paso migratorio.

alimentó la sensación de confusión entre solicitantes de green card que viven en Estados Unidos, especialmente en comunidades latinas que siguen de cerca cada comunicado de Uscis para decidir su próximo paso migratorio. El congresista demócrata Chuy García calificó la política inicial como “absurda y cruel”, alertando que obligar a la gente a salir del país para completar el trámite expone a familias a largos períodos de separación y a riesgos de no poder reingresar a EE.UU.

calificó la política inicial como “absurda y cruel”, alertando que obligar a la gente a salir del país para completar el trámite expone a familias a largos períodos de separación y a riesgos de no poder reingresar a EE.UU. El giro del DHS busca contener ese impacto político y jurídico, en un contexto en el que la administración Trump mantiene una ofensiva más amplia sobre la migración legal, mientras sigue priorizando un sistema que, según el propio gobierno, “refuerce a Estados Unidos cultural, social y financieramente”.

Lo que está en juego para la comunidad latina en EE.UU.

De acuerdo con datos citados por medios estadounidenses, Estados Unidos otorga más de un millón de residencias permanentes por año y más de la mitad de los solicitantes ya se encontraba dentro del país al iniciar el trámite, un grupo donde los latinos tienen un peso central.

y más de la mitad de los solicitantes ya se encontraba dentro del país al iniciar el trámite, un grupo donde los latinos tienen un peso central. Para quienes viven y trabajan en EE.UU., el cambio de tono del gobierno no elimina el riesgo : el ajuste de estatus queda sujeto a la interpretación de cada oficial y a criterios de “circunstancias extraordinarias”, lo que puede derivar en decisiones dispares según la oficina y el caso.

: el ajuste de estatus queda sujeto a la interpretación de cada oficial y a criterios de “circunstancias extraordinarias”, lo que puede derivar en decisiones dispares según la oficina y el caso. Abogados consultados por medios locales advierten que, tras esta corrección, la prioridad para los migrantes será documentar con precisión su historial de cumplimiento de la ley y obtener asesoría legal antes de decidir si conviene intentar el ajuste dentro de EE.UU. o planear un trámite consular en el país de origen.

Conseguir el ajuste de estatus tendrá requisitos más estrictos, lo cual impactará en los migrantes de Florida Fotomontaje generado con IA

Para tener en cuenta al momento de tramitar la residencia permanente en EE.UU.

Para las personas latinas que ya están en Estados Unidos, el mensaje clave es que no existe una prohibición total de ajustar estatus dentro del país, pero cada caso quedará en manos de la discrecionalidad de Uscis.

Quienes tengan visas temporales —como estudiantes, trabajadores invitados o turistas— deben asumir que esa categoría no garantiza por sí sola la posibilidad de cambiar a residencia permanente sin salir del país.

Antes de tomar decisiones como renunciar a un empleo, comprar pasajes o salir de Estados Unidos, es crucial revisar la situación migratoria individual con un profesional, verificar si el caso encaja en esas “circunstancias extraordinarias” y confirmar qué implicancias podría tener cruzar la frontera mientras el trámite está pendiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.