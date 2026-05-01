Los Nuggets de Jokic caen eliminados ante Minnesota en primera ronda de playoffs

Los Denver Nuggets de Nikola Jokic sufrieron una impactante eliminación en la primera ronda de los playoffs de la NBA a manos de los diezmados Minnesota Timberwolves con una última derrota este jueves por 110-98

Los Timberwolves, que ganaron la serie por un global de 4-2, culminaron la sorpresa pese a sus sensibles bajas por lesión, especialmente la de su estrella, Anthony Edwards, y se citaron en semifinales de la Conferencia Oeste con los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama

Nikola Jokic, tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, se despidió de sus ilusiones de un segundo anillo en una amarga noche que terminó con 28 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias