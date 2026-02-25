Los octavos de Concachampions suman a LAFC y Nashville, que chocará con Inter de Messi

Los Angeles FC (LAFC) y Nashville SC avanzaron sin dificultades a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en la jornada del martes, en la que el Inter Miami de Lionel Messi conoció a su siguiente rival.

La escuadra de Florida debutará en el torneo frente al Nashville SC, que este martes goleó 5-0 al Atlético Ottawa en el partido de vuelta de la primera ronda.

Nashville, que había vencido 2-0 a domicilio en la ida, no tardó en sentenciar la eliminatoria frente a su público del GEODIS Park.

El estadounidense Alex Muyl abrió el marcador a los 21 minutos al remachar un cabezazo al poste del delantero haitiano Woobens Pacius, nacido en Canadá.

Otro canadiense, Jordan Knight, anotó el segundo gol contra el equipo de la capital de su país al culminar un contragolpe en el 36.

En el 55 fue el turno de Pacius, que aprovechó un mal rechace del arquero Garissone Innocent para ampliar la goleada, certificada con otros dos tantos del estadounidense Jack Maher (64') y el sueco Ahmed Qasem ('83).

En los octavos, Nashville tratará de cobrarse cuentas pendientes con el Inter Miami, que estuvo exento de jugar la primera fase.

La escuadra de la MLS cayó a manos del equipo de Messi en 2024 en su única participación hasta ahora en el máximo torneo de clubes de la Concacaf.

En el otro duelo del martes, el LAFC derrotó por 1-0 al Real España hondureño, al que había arrasado 6-1 en la ida.

A pesar de esa ventaja, el LAFC alineó como titulares a sus estrellas Son Heung-min y Denis Bouanga, sólo tres días después de que lideraran la victoria 3-0 ante Miami en la jornada inaugural de la MLS.

El zaguero estadounidense Nkosi Tafari anotó la única diana de la noche en el BMO Stadium aprovechando un rebote en el área pequeña en el minuto 64.

El arquero Thomas Hasal, reemplazo del francés Hugo Lloris, atajó un penal del hondureño Jhow Benavídez en el 90.

El LAFC, subcampeón del torneo en 2020 y 2023, se medirá en octavos frente al Alajuelense de Costa Rica, al que eliminó en esa misma fase en 2023.