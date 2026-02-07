Los Pistons arrollan a Knicks y Boston remonta ante Heat

Los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este de la NBA, derrotaron contundentemente a los New York Knicks, mientras que Boston remontó una desventaja de 22 puntos contra Miami para quedarse con la victoria

A continuación las escenas principales de esta jornada de la NBA:

- Los Knicks vapuleados -

El choque entre dos de los principales candidatos en el Este no estuvo a la altura de las expectativas, ya que los Knicks fueron aplastados 118-80 de visita por los Detroit Pistons, líderes de la conferencia con récord de 38-13

Los Knicks (33-19), que venían de una racha de ocho victorias consecutivas, fueron superados desde el segundo cuarto por Cade Cunningham (11 puntos), que sólo necesitó estar 22 minutos en pista, y sus compañeros, quienes lideran la Conferencia Este con holgura

Con la derrota, los Knicks descendieron al tercer puesto, ya que fueron superados por Boston Celtics (34-18)

- Vucevic debuta con Celtics -

Ante su público, los Celtics remontaron una desventaja de 22 puntos para lograr una emocionante victoria por 98-96 sobre los Miami Heat y mantenerse a 4,5 victorias de los Pistons

El alero Andrew Wiggins, con 26 puntos, lideraba al Heat hasta que llegó la reacción de Boston en el tercer cuarto, impulsada por Jaylen Brown (29 puntos y 7 rebotes) y Payton Pritchard (24 puntos)

Davion Mitchell (13 puntos) falló el triple de la victoria para el Heat en los últimos segundos, poco después de un bloqueo decisivo de Derrick White (21 puntos y 5 asistencias)

En su primer partido con los Celtics, el pívot montenegrino Nikola Vucevic, adquirido de Chicago Bulls el jueves al final del mercado de fichajes, registró un doble-doble con 11 puntos y 12 rebotes saliendo desde la banca

- James ve caer a los Timberwolves -

Pese a los 35 puntos de Anthony Edwards, los Minnesota Timberwolves sufrieron una inesperada derrota contra los New Orleans Pelicans por 119-115 ante la mirada en primera fila de James Rodríguez, la nueva estrella deportiva de la región

Tan sólo unas horas antes, el capitán de la selección de fútbol colombiana fue presentado como nuevo líder del Minnesota United de la liga norteamericana (MLS)

El ex volante del Real Madrid no perdió tiempo en acudir a un juego de la NBA, una de sus pasiones, en una noche en que los locales Timberwolves dejaron escapar una ventaja de 18 puntos al comienzo del tercer cuarto

Saddiq Bey fue la gran figura de los Pelicans con 30 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, apoyado por Zion Williamson con 29 unidades

Ambos equipos ofrecieron un final emocionante, con el pívot francés Rudy Gobert (12 puntos y 16 rebotes) interceptando un pase de banda a 1:30 minutos del final antes de anotar tiros libres para empatar el partido a 112-112

Gobert, sin embargo, fue superado por el potente Williamson, quien anotó cerca de la canasta y sacó un tiro libre para dar a los visitantes una ventaja de dos puntos a 36 segundos del final

Edwards falló dos tiros para empatar el partido, bien defendido en el uno contra uno por el camerunés Yves Missi