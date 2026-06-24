Los precios del petróleo se acercan a sus niveles de antes de la guerra

Los precios del crudo continuaron su caída el miércoles al ubicarse en niveles que no se veían desde el inicio de la guerra en Medio Oriente por la progresiva reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial de crudo, para entrega en agosto perdió 4,33% para cerrar en 73,74 dólares. Es la primera vez que cae por debajo de los 75 dólares desde el inicio de la guerra.

La referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes cedió 3,92% hasta 70,34 dólares por barril.

"La actual caída es provocada por un marcado aumento en el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz", dijo en una nota David Morrison, analista de Trade Nation.

El miércoles sobre las 15.30 GMT, la plataforma de seguimiento marítimo Kpler reportó 17 cruces de buques de transporte de materias primas, frente a 25 el día anterior.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, mencionó el miércoles un número muy superior. En una publicación en X, aseguró que 72 barcos han cruzado el estrecho en las últimas 24 horas.

Pero analistas de Oxford Economics advirtieron que "el tráfico a través del estrecho continúa siendo más caro y peligroso que antes de la guerra por la potencial presencia de minas, lo que impulsa al alza las primas de seguridad".