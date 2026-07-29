Los precios del petróleo se disparan por la reanudación de bombardeos en Oriente Medio

Los precios del petróleo se dispararon el miércoles después de que la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio reavivara los temores a perturbaciones en el suministro mundial de crudo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, subió un 7,91% hasta 90,74 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, subió un 6,56% hasta 84,46 US$.

El ejército estadounidense anunció que interceptó misiles procedentes de Irán dirigidos contra sus fuerzas "desplegadas en Oriente Medio". La televisión iraní informó después de ataques estadounidenses en el noroeste del país.

Washington también mencionó ataques en Irak contra grupos armados proiraníes, llevados a cabo conjuntamente con Arabia Saudí, que fue blanco de misiles lanzados desde territorio iraquí.

"En el mercado petrolero se teme que la guerra se esté extendiendo", explicó a la AFP Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

Los recientes ataques contra Arabia Saudita por parte de los rebeldes hutíes de Yemen habrían obligado además a Saudi Aramco, la compañía petrolera nacional del reino, "a cerrar su refinería de Jizan, con una capacidad de 400.000 barriles diarios", señaló Tamas Varga, analista de PVM.

Además, las reservas estratégicas de crudo volvieron a disminuir la semana pasada en EE.UU. (–3,8 millones de barriles) para compensar las perturbaciones de suministro relacionadas con la guerra, según el informe semanal de la agencia estadounidense de estadísticas e información energética Eia.

La navegación por el estrecho de Ormuz, un paso esencial para el comercio mundial de hidrocarburos, sigue bloqueada por Irán, que busca mantener su control y hacer que los buques paguen un peaje.