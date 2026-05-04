Los premios Pulitzer reconocen la cobertura mediática sobre la administración Trump

La cobertura en medios sobre la administración del presidente Donald Trump dominó el lunes el anuncio de los prestigiosos premios Pulitzer, los galardones anuales de la prensa y la literatura estadounidenses otorgados por la Universidad de Columbia en Nueva York.

"Defendemos el debate público y nos oponemos a la censura", declaró Marjorie Miller, administradora de los premios, antes del anuncio de los galardonados que cubrieron temas como la ofensiva antinmigración de Trump o el enriquecimiento de aliados suyos.

Miller denunció que "el acceso de los medios a la Casa Blanca y al Pentágono está restringido, la libertad de expresión es cuestionada en las calles y el presidente de Estados Unidos ha presentado demandas por miles de millones de dólares por difamación" contra numerosos portales y diarios.

El premio Pulitzer al periodismo de servicio público fue otorgado al Washington Post por sus artículos sobre los intentos "caóticos" de la administración estadounidense de reformar la burocracia del Estado federal y el posterior despido de miles de funcionarios.

El premio de periodismo de investigación fue ganado por el New York Times y su serie sobre cómo Donald Trump "aprovechó las oportunidades lucrativas vinculadas al poder, enriqueciendo así a su familia y a sus aliados", y en particular sobre la manera en que los cercanos al presidente estadounidense sacaron provecho de sus vínculos con las monarquías del Golfo, así como de sus actividades en el ámbito de las criptomonedas.

La agencia Associated Press fue galardonada en la categoría de reportaje internacional por sus artículos sobre la autorización concedida por el gobierno estadounidense a empresas para vender tecnologías de vigilancia a China.

En la categoría de prensa local, el Chicago Tribune fue premiado por sus artículos sobre las redadas de la policía de inmigración (ICE) en esa ciudad.

La periodista del Miami Herald Julie K. Brown también recibió una mención especial por sus investigaciones realizadas entre 2017 y 2018 sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, que revelaron cómo los fiscales lo protegieron cuando fue acusado por primera vez de haber violado a mujeres jóvenes.