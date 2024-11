Los resultados elecciones presidenciales 2016 y 2020 en Michigan

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se realizarán el martes 5 de noviembre. Los principales contendientes en este año son la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. Entre los estados bisagra está Michigan, donde las encuestas recientes muestran una gran paridad entre ambos candidatos, tal como como sucedió en los comicios anteriores de 2016 y 2020.

Donald Trump y Kamala Harris son los candidatos presidenciales de estas elecciones 2024 en EE.UU. AP / AP

Los otros estados clave en este 2024 son: Arizona, Georgia, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Entre los siete suman un total de 96 votos electorales, que luego conformarán el Colegio Electoral. Este órgano es el encargado de designar al próximo presidente de EE.UU.

Resultado de elecciones presidenciales en Michigan en 2016 y 2020

El sitio 270toWin, que recopila encuestas y proyecciones electorales profesionales, señala que desde la década de 1930 hasta la de 1960, el estado alternó entre las principales fuerzas políticas de EE.UU. “Desde 1972 hasta 1988, el estado votó exclusivamente por los republicanos, antes de convertirse en parte del ‘muro azul’ que votó por los demócratas en seis elecciones presidenciales consecutivas desde 1992 hasta 2012″, precisan.

En 2016, Trump ganó en Michigan por un estrecho margen y derrotó a Hillary Clinton por solo 0,2 puntos porcentuales. El empresario se llevó el 47,6% del apoyo, mientras que la demócrata se quedó con el 47,4% de la preferencia. Debido al sistema electoral indirecto de Estados Unidos, el candidato que gane en las urnas, aunque sea por una mínima diferencia, se lleva todos los electores de la jurisdicción en cuestión.

Donald Trump obtuvo 2.279.543 votos.

obtuvo 2.279.543 votos. Hillary Clinton obtuvo 2.268.839 votos.

Cuatro años después, para 2020, Joe Biden ganó por una ventaja de 2,8 puntos porcentuales, “lo que llevó al estado de nuevo a la columna demócrata”, precisa el sitio. En estos comicios, cuando el republicano planeaba ir en busca de la reelección, obtuvo el 47,8% del apoyo, frente a un 50,6% del actual presidente de Estados Unidos.

Joe Biden obtuvo 2.804.040 votos.

obtuvo 2.804.040 votos. Donald Trump obtuvo 2.649.852 votos.

En las elecciones de 2020, Joe Biden ganó en Michigan por un pequeño margen Chip Somodevilla - AFP

En 2016 y 2020, Michigan aportó 16 electores. Sin embargo, debido a los cambios demográficos, el estado ha perdido votos electorales. Después del censo de 2020 se estableció que tiene 15 miembros para estas elecciones presidenciales de 2024 y 2028.

Resultado de elecciones presidenciales en 2020

De acuerdo con el resumen de votación popular de la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés), en 2020 Trump obtuvo a nivel nacional un 46,85% de apoyo en las urnas, mientras que Joe Biden se quedó con el 51,31%. En lo que respecta al Colegio Electoral, el empresario consiguió 232 votos, frente a los 306 del demócrata.

Joe Biden obtuvo 81.283.501 votos.

obtuvo 81.283.501 votos. Donald Trump obtuvo 74.223.975 votos.

Encuesta de elecciones presidenciales en Michigan 2024

Según el promedio de encuestas calculado por FiveThirtyEight, Harris aventaja por solo un punto porcentual a Trump en Michigan, una diferencia que la posiciona como favorita. En específico, la demócrata se coloca con el 48% de la preferencia, frente a un 47% de su rival. En tanto, el compilado de RealClearPolitics revela que la vicepresidenta supera al republicano por 0,8 puntos porcentual (48,3% vs. 47,5%).

El promedio de FiveThirtyEight para Michigan muestra a Kamala Harris con una ligera ventaja FiveThirtyEight

La encuesta de Marist Michigan, que se publicó el viernes 1º de noviembre, señala que Harris (51%) tiene ventaja sobre Trump (48%) entre los posibles votantes. En septiembre, este mismo sondeo mostró que la vicepresidenta estaba arriba (52%) por cinco puntos frente al exmandatario (47%), que achicó la brecha.

En contraste, la investigación de Michigan News Source y Mitchell Research and Communications, Inc. precisa que Trump lleva una ventaja de un punto porcentual sobre la vicepresidenta (48% vs. 47%). La encuesta local de Atlas revela resultados similares y coloca al expresidente con un 49,2% del apoyo, mientras que la demócrata obtiene un 48,3% de la preferencia del voto popular.

Hasta cuándo se puede votar en Michigan este 5 de noviembre de 2024

El Departamento de Estado de Michigan explica que los residentes pueden visitar su lugar de votación asignado el día de la elección (martes 5 de noviembre de 2024) desde las 7 hs hasta las 20 hs (hora local). Asimismo, aclara que no se pierde el derecho a votar en caso de estar en la fila antes de la hora prevista de cierre.

La dependencia estatal informó que, al 22 de octubre, más de 1,15 millones de votantes de Michigan ya habían emitido su voto, una cifra que representa casi el 16% de los votantes registrados activos del estado. En un comunicado, dieron a conocer que un total de 5100 habitantes sufragaron en un sitio de votación anticipada en persona, y más de 1,14 millones enviaron su voto en ausencia.