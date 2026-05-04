Los ricos y famosos se preparan para la Met Gala, la influyente cita de la moda

Las estrellas más rutilantes de Hollywood, la música, el deporte y el estilismo desfilarán por la alfombra roja este lunes para la Met Gala, el extravagante baile benéfico de Manhattan que este año pone el foco en la intersección entre la moda y el arte

A las celebridades invitadas al evento social anual más importante en Nueva York se les pidió que vistan bajo la consigna "La moda es arte", que enlaza con la exposición "El arte del vestuario" del Instituto del Traje, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte (Met)

Pero para los amantes de la moda, el evento tradicionalmente celebrado el primer lunes de mayo es simplemente una de las alfombras rojas más destacadas del mundo, con un deslumbrante poder de convocatoria de estrellas

La megaestrella de la música Beyoncé hará su primera aparición en una gala del Met en una década. Será copresidenta junto con la leyenda del tenis Venus Williams y la actriz ganadora del Óscar Nicole Kidman

Por supuesto, toda la velada está supervisada por la directora editorial global de Vogue, Anna Wintour, la máxima prescriptora de la moda en Estados Unidos, que lleva 30 años al frente del evento

La gala es una recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Met, pero también es un espectáculo en las redes sociales en el que las estrellas compiten por sobresalir con espectaculares atuendos

El Met también anunció un "comité anfitrión" de la gala encabezado por el diseñador de Saint Laurent Anthony Vaccarello y la actriz Zoë Kravitz

En este panel figuran las cantantes Sabrina Carpenter y Doja Cat, la exsuperestrella del ballet Misty Copeland y la campeona de la liga femenina de básquetbol norteamericana (Wnba) A’ja Wilson

El evento del año pasado exhibió el estilo subversivo del dandismo negro y fue una inusual Met Gala centrada en los hombres y la moda masculina

- Polémica por Bezos -

La edición de este año ha generado polémica tras el anuncio de que el jefe de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sanchez Bezos serían sus patrocinadores principales y copresidentes honorarios

En los últimos días, una campaña que se opone a la participación de la pareja multimillonaria apareció en las calles y el metro de Nueva York, con llamados incluso de boicotear un evento que algunos consideran una ostentosa exhibición de inmensa riqueza

Detrás de la campaña hay un grupo fundado en el Reino Unido llamado "Everyone Hates Elon" (Todos odian a Elon) que, según subrayó un portavoz, "también tiene como objetivo a otros multimillonarios" además de Elon Musk, la persona más rica del mundo

La Met Gala se organizó por primera vez en 1948. Durante décadas la fiesta estuvo reservada a la alta sociedad neoyorquina, hasta que en la década de 1990 Wintour la transformó en una pasarela de alto perfil para los ricos y famosos

La exposición "El arte del vestuario", que se inaugura el 10 de mayo en el venerable Instituto del Traje de Manhattan, buscará explorar el "cuerpo vestido" en obras de arte a lo largo de los siglos