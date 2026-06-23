"Los rompimos, tuvimos éxito en todos los frentes", celebra el DT de Ghana

El seleccionador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, consideró que su equipo rompió y frustró a Inglaterra en el empate sin goles este martes cerca de Boston, en el segundo partido del Grupo L del Mundial de 2026.

En una exhibición defensiva y física, las Estrellas Negras neutralizaron la ofensiva liderada por Harry Kane y quedaron bien situadas para lograr la clasificación a dieciseisavos de final

"Pusimos en práctica nuestro plan estratégico para bloquearlos y frustrarlos desde el primer minuto hasta el final del primer tiempo. Vi y me di cuenta de que la selección inglesa estaba completamente frustrada, sin soluciones", dijo Queiroz en rueda de prensa en el Gillete Stadium en Foxborough, Massachusetts.

"Los rompimos, tuvimos éxito en todos los frentes. Ya fuera en las jugadas a balón parado, los centros diagonales largos, la penetración por las bandas, las jugadas elaboradas con movimientos de ruptura. Lo hicimos con nuestros jugadores. Lo hicimos con total concentración y determinación", agregó.

En su quinta Copa del Mundo, el entrenador portugués, de 73 años, reconoció que los Three Lions desarrollan un mejor fútbol que sus dirigidos, quienes sin embargo demostraron que el balompié va más allá de la calidad individual.

"El fútbol no es solo táctica y técnica. Se trata de valentía, coraje, determinación, inteligencia. Y el primer tiempo fue eso. Ellos fueron mejores que nosotros en cuanto a fútbol; nosotros fuimos mejores que ellos en cuanto a lucha, velocidad y determinación", apuntó.

"La segunda parte fue otra historia: ya teníamos el partido, empezamos a controlarlo cada vez mejor, porque su frustración seguía dejándolos sin soluciones y nosotros generamos nuestras oportunidades. Ellos también tuvieron un par de ocasiones claras", añadió.

Ghana, con cuatro puntos, buscará el pase a la siguiente instancia enfrentando a Croacia el sábado en Filadelfia.