Los Spurs amplían su dominio sobre el Thunder, campeón de la NBA

El actual campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, que además tiene el mejor récord de la presente temporada, no logra encontrar la manera de vencer a los San Antonio Spurs, que este jueves le volvieron a ganar.

A continuación, las escenas más destacadas de la jornada de Navidad en la NBA:

- Los Spurs vuelven a arrodillar al campeón -

Este jueves, el astro francés Victor Wembanyama salió desde el banco para ayudar a los Spurs a conseguir una contundente victoria por 117-102 sobre los campeones vigentes.

De'Aaron Fox marcó 29 puntos, la máxima anotación del partido, mientras que Wembanyama sumó 19 puntos y 11 rebotes en 26 minutos, y el base Stephon Castle aportó 19 más para los Spurs.

Tras un inicio de temporada espectacular con 24 victorias y una sola derrota, el Thunder ha perdido cuatro de sus últimos seis partidos, tres de ellos ante los Spurs.

Fue, además, para Oklahoma City su primera derrota en 15 partidos en casa esta temporada, a pesar de los 22 puntos anotados por Shai Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso de la NBA.

El Thunder encestó sus primeros siete tiros para tomar una ventaja de 18-12, pero los Spurs cerraron el primer cuarto con una racha de 11-0, poniéndose arriba 41-36, y no volvieron a ceder el liderato en el marcador.

San Antonio amplió la diferencia a 69-60 al descanso y a 95-79 tras el tercer cuarto.

Oklahoma City reaccionó con un parcial de 9-2 al comienzo del último cuarto, pero nunca llegó a amenazar a los Spurs, que mejoraron su récord a 23 victorias y 7 derrotas, para seguir segundos en la Conferencia Oeste, detrás del Thunder, con un récord de 26-5.

Los Spurs no se clasifican para los playoffs desde 2019 y no han ganado una serie de postemporada desde 2017.

Isaiah Hartenstein anotó 13 puntos y capturó 12 rebotes para Oklahoma City, mientras que Chet Holmgren aportó 10 puntos y 12 rebotes.

- Brunson, nuevamente fenomenal, lidera a los Knicks -

En el mítico Madison Square Garden, Jalen Brunson anotó 34 puntos para liderar a los locales New York Knicks a lograr una emocionante victoria por 126-124 sobre los Cleveland Cavaliers en el primer partido del día de Navidad.

Los Cavs, liderados por los 34 puntos de Donovan Mitchell, llegaron a tener una ventaja de 103-86 a falta de 10:25 minutos para el final, pero los Knicks remontaron con una racha de 40-21 para llevarse la victoria.

Brunson, que anotó 6 de 12 intentos de tres puntos, puso a los Knicks definitivamente por delante en el marcador (121-119) con un triple a falta de 65 segundos para el final.

Este fue el partido número 90 de Brunson con 30 o más puntos con la camiseta de los Knicks, una cifra solo superada por los legendarios Patrick Ewing y Carmelo Anthony.

Jordan Clarkson aportó 25 puntos saliendo desde el banquillo para Nueva York, que siguen segundos en la Conferencia Este, detrás de los Detroit Pistons, con 21 triunfos y nueve derrotas.

Los Cavs, por su lado, son séptimos en el Este con récord de 17-15.