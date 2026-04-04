Las rutas más populares para recorrer EE.UU. en el Amtrak en medio de la montaña

Viajar por tren en la Moynihan Train Hall de Nueva York es el punto de partida ideal para escapar de la ciudad sin pisar un aeropuerto. Con la llegada del otoño boreal en unos meses, las rutas de Amtrak ganan protagonismo al conectar Penn Station con cientos de destinos. Es la opción preferida de quienes buscan explorar la historia de EE.UU. con un ritmo mucho más tranquilo.

Viajar por tren en EE.UU. y conocer los paisajes

Según informó Newsday, las opciones abarcan desde escapadas de pocas horas hasta travesías de más de un día hacia el sur. El tren permite transformar a la Gran Manzana en un puerto de lanzamiento hacia “centros culturales y destinos emblemáticos sin el estrés de los vuelos”.

El viaje en este tren ofrece las vistas más hermosas de EE.UU. (Instagram/@justinfranz)

Rutas como el Vermonter o el Ethan Allen Express destacan por sus paisajes, pero la red ofrece un listado de experiencias mucho más amplio para este 2026.

Vermont y las montañas Berkshires, destinos protagonistas del norte

Para quienes buscan aire puro y senderismo, la línea Vermonter llega hasta St. Albans en unas ocho horas. Es el viaje indicado para los fanáticos de la naturaleza.

Existe la posibilidad de bajar en New Haven para una “peregrinación de la pizza” en locales como Frank Pepe, o seguir hasta Brattleboro para recorrer sus cervecerías artesanales y mercados de granjeros.

Si la preferencia son las vistas al agua, el Ethan Allen Express conecta con Burlington en siete horas y media, donde los atardeceres en el lago Champlain son el evento principal del día en Church Street Marketplace.

Para los amantes de la cultura, Pittsfield es el punto en los Berkshires a través de la línea Berkshire Flyer. Aunque es una ruta muy buscada en el verano por sus aperturas teatrales, el Berkshire Flyer, un servicio estacional muy demandado en esa época, se complementa con rutas activas durante todo el año en el corredor del valle del Hudson.

Paradas en Hudson o Poughkeepsie permiten caminar por puentes con mucha historia, como el Walkway Over the Hudson, y visitar locales de antigüedades a solo un par de horas de la ciudad.

Amtrak traslada a miles de pasajeros en EE.UU. Tripadvisor

Montreal y Toronto, travesías internacionales

Cruzar la frontera en tren es algo que muchas personas buscan. La línea Adirondack llega a Montreal en 11 horas. Por otro lado, el Maple Leaf deja a los pasajeros en Toronto tras un viaje de la misma duración, con paradas en las cataratas del Niágara y Buffalo.

El sur de EE.UU. y sus destinos emblemáticos

Hacia el oeste, el Pennsylvanian cruza los Apalaches hasta Pittsburgh en nueve horas, una ciudad que hoy destaca por sus museos y sus muelles frente al río.

Esta imagen, tomada de un video de The Associated Press, muestra a pasajeros abordando el tren Amtrak Crescent con destino a Nueva York Bill Barrow - AP

Según el reporte de Newsday, si el objetivo es el calor, el Silver Meteor y el Palmetto bajan hasta las Carolinas, Georgia y Florida.

Charleston (Carolina del Sur) puede alcanzarse tras un viaje de larga distancia desde Nueva York, con trayectos que rondan las 14 horas según la ruta elegida.

Para los trayectos familiares, el Auto Train permite subir el propio vehículo al tren en Lorton, Virginia, para amanecer en Sanford, Florida (cerca de Orlando); esto para poder conducir hacia los parques temáticos o las playas de Miami con mayor facilidad.