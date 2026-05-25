Los Spurs vencen 103 a 82 al Thunder e igualan 2-2 la final del Oeste

Los San Antonio Spurs del prodigio francés Victor Wembanyama derrotaron de local 103-82 el domingo al campeón Oklahoma City Thunder e igualaron 2-2 la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Wembanyama, que a los 22 años fue elegido en la jornada por primera vez para integrar el quinteto All-NBA, celebró con un partidazo, en el que anotó 33 puntos, con 8 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 3 bloqueos en 31 minutos en cancha.

Lanzó para un 50% de efectividad (11/22) desde la cancha, incluidos tres triples, que hicieron delirar a los espectadores presentes en el Frost Bank Center, en San Antonio (Texas).

"No estamos sorprendidos, hicimos lo que teníamos que hacer", dijo Wemby a la cadena NBC. "Vimos mucho video en las últimas 48 horas y eso fue muy importante".

San Antonio fue amplio dominador del encuentro y alcanzó a liderar hasta por 25 puntos en el tercer cuarto.

Por el Thunder, el MVP canadiense Shai Gilgeous-Alexander fue su máximo anotador con 19 puntos, seguido del centro Isaiah Hartenstein con 12.

El quinto juego de la final del Oeste se disputará el martes en el Paycom Center, la casa del campeón Thunder, en Oklahoma City.

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