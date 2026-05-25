Los Tigres de Detroit vencen 4-1 a los Orioles y cortan una racha de ocho derrotas

BALTIMORE (AP) — Dillon Dingler conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, Troy Melton y dos relevistas se combinaron para permitir solo tres imparables y los Tigres de Detroit cortaron una racha de ocho derrotas al vencer 4-1 a los Orioles de Baltimore el domingo en el segundo juego de una doble cartelera

Kevin McGonigle añadió un sencillo de dos carreras, mientras los Tigres ganaron apenas por tercera vez en 19 partidos y frenaron su peor racha desde agosto de 2020. Detroit tiene marca de apenas 8-21 como visitante

En el primer juego, Colton Cowser conectó un jonrón de tres carreras ante Kenley Jansen con dos outs en la novena entrada, lo que impulsó a Baltimore a una victoria por 5-3

Melton (1-0), en su debut de la temporada tras recuperarse de una inflamación en el codo derecho, permitió dos hits y un elevado de sacrificio del dominicano Samuel Basallo en cinco entradas y dos tercios. Tyler Holton consiguió cuatro outs y Drew Anderson seis para su segundo salvamento, ponchando a tres bateadores consecutivos después de otorgar un par de bases por bolas al inicio de la novena

Trevor Rogers (2-6) perdió su sexta apertura consecutiva, al permitir cuatro carreras y cuatro hits en cuatro entradas y dos tercios. Su efectividad subió de 1,89 a 6,96 durante ese lapso

El venezolano Albert Suárez lanzó cuatro entradas sin permitir carreras por los Orioles

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