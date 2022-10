Los trabajos más solicitados en Estados Unidos y las ciudades donde más contratan

escuchar

El país norteamericano registró una pérdida de empleos al inicio de la pandemia, según información del U.S. Bureau of Labor Statistics y por eso las tendencias de los trabajos más solicitados cambiaron. Lo que antes era sencillo de conseguir, ahora se volvió una de las ocupaciones más codiciadas, y viceversa. Es por eso que las personas que desean viajar a Estados Unidos a vivir el sueño americano, o bien los propios ciudadanos, deben tomar en cuenta qué va al alza y a la baja en cuanto al ámbito laboral.

Son 15 las profesiones más solicitadas en territorio estadounidense, de acuerdo con información citada por el diario Heraldo USA. Con el paso de la crisis económica causada por la contingencia sanitaria, algunas profesiones se mantuvieron en las principales de la lista, pero otras aparecieron por primera vez:

Gerente de construcción.

Gerente de finanzas.

Especialista en soporte.

Diseñador y desarrollador.

Enfermero registrado.

Mecánico industrial.

Gerente de publicidad.

Terapeuta físico.

Anestesista.

Personal especializado.

Electricista.

Personal docente.

Experto en estadística.

Analista de sistemas.

Ingeniero en electrónica.

Las empresas estadounidenses cambiaron su manera de elegir a los empleados Pexels

Los empleos en los que más contratan migrantes en EE.UU.

No solo se modificó la oferta-demanda de los trabajos, sino que las empresas también comenzaron a contratar a otro tipo de perfiles para sus vacantes. En este caso, son los extranjeros los que se llevaron la mejor parte, ya que ahora los solicitan para puestos a los que antes no podían acceder, como:

Gerencia empresarial.

Servicios.

Informática.

Servicio profesional.

Comercios.

Las vacantes disminuyeron en 26 estados de EE.UU.

La rama laboral tiene tendencias bastante inestables. Lo que un mes puede ir al alza, puede ser que al siguiente empeore y tenga registros negativos. Es un cambio constante con el inicio de las nuevas tecnologías que le dieron paso al trabajo remoto y también por la crisis económica que el país comenzó a enfrentar a causa de la pandemia por Covid-19 que afectó a todo el mundo y también a todos los ámbitos.

El U.S. Bureau of Labor Statistics informó en uno de sus últimos comunicados que las vacantes disminuyeron en 26 estados. Además, a nivel nacional se registró una caída en las ofertas de trabajo equivalente a 1,1 millones de vacantes, pero las entidades principales fueron:

Michigan: -2,4 puntos porcentuales.

Ohio: -2.

Indiana: -1,9.

En cuanto a la taza de contrataciones, tres estados también presentaron un decrecimiento:

Connecticut: -1,6 puntos porcentuales.

Arizona: -1,0.

Nuevo México: -0,9.

Algunos trabajos en Estados Unidos son más accesibles y otros más difíciles de conseguir Unsplash

Aumentan las ofertas de empleo en algunos estados de EE.UU.

No todo son malas noticias, ya que el U.S. Bureau of Labor Statistics también detectó que en dos entidades incrementaron las cifras de vacantes disponibles y en otros seis estados las tasas de contrataciones también tuvieron una mejoría.

Respecto a las ofertas de trabajo, estos son los lugares donde hubo cambios positivos:

En Alaska aumentaron 4 puntos porcentuales.

En Wyoming también hubo más trabajos disponibles, un total de 2,3 puntos.

Por el lado de las contrataciones, hay mejorías todavía más grandes. De los seis elegidos, los mayores aumentos en las tasas de contratación se produjeron en:

Alaska: 4,7 puntos porcentuales.

Wyoming: 1,8 puntos.

Delaware: 1,3.

Idaho: 1,3.

LA NACION