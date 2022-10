La lapidaria teoría contra Meghan Markle sobre su fin en un popular programa estadounidense: “Hermosa personalidad”

escuchar

Hace poco, Meghan Markle habló de estereotipos y manifestó que llegó a sentirse “cosificada” cuando trabajó en un programa de televisión. En uno de los más recientes episodios de Archetypes, su podcast en Spotify, la duquesa de Sussex recordó que “no le gustaba cómo la hacía sentir” ser una de las “chicas del maletín” en Deal or No Deal y por eso tomó la decisión de renunciar. Sin embargo, en redes sociales pusieron en duda aquella versión, y el término “despido” sonó con fuerza.

Si bien Markle expresó que se sentía “como una tonta” en el programa de juegos y que no era valorada por su mente, sino por su belleza, de acuerdo con una cuenta de Twitter, fue la producción del programa la que decidió prescindir de la entonces joven, debido a que presuntamente estaba involucrada con el presentador Howie Mandel.

En Twitter manifestaron que Meghan Markle no renunció a Dear or No Deal, como ella afirmó en su podcast, sino que fue despedida Twitter/@SylvSynopsis

“Meghan Markle no renunció a Deal or no Deal: fue despedida. Según las fuentes, se estaba acercando demasiado al presentador del programa, Howie Mandel, lo que llevó a su esposa a insistir en que la despidieran. Otro ejemplo de la bella personalidad de Meghan”, se pudo leer en la publicación en la red social.

El humorista Howie Mandel era el conductor de Dear or No Deal, el programa de juegos en el que trabajó Meghan Markle Twitter

Los comentarios que siguieron a aquel tuit no apoyaron a la exactriz. “Las otras chicas mantuvieron una distancia respetuosa. Howie es conocido por no gustarle que lo toquen. A él no le gusta abrazar”, escribió un usuario, mientras que otra persona expresó que toda la situación era “vergonzosa”.

Asimismo, algunos opinaron acerca de ambos. “Entonces, Mandel mintió hace un tiempo cuando dijo que no recordaba que Markle estuviera en el programa. Parece que Howie y Meg son muy parecidos. Dos sobrevivientes que solo piensan en sí mismos”, escribió alguien más.

Howie Mandel, conductor de Deal or No Deal, manifestó que no recordaba a Meghan Markle

En ese tuit se hizo referencia a una entrevista que People le hizo al humorista nacido en Canadá, en la cual expresó que “no recordaba a Meghan, así como tampoco recordaba a cada una de las modelos que pasaron por el programa”.

Qué rol tuvo Meghan Markle en Dear or No Deal

El revuelo por la participación de Meghan Markle en el show de televisión estadounidense Dear or No Deal lo inició la propia duquesa, una vez que trajo el tema al presente durante el episodio de Archetypes “Breaking down ‘The Bimbo’”, en el cual participó Paris Hilton.

Meghan Markle durante su participación en el equipo del programa Deal or No Deal

Fue durante aquel episodio que Markle reflexionó acerca de los papeles menores que tuvo en su camino para convertirse en actriz y recordó su paso por el programa de juegos.

Meghan manifestó que abandonó el programa después de 34 episodios porque fue “objetivada” y obligada a broncearse con spray, así como utilizar un sostén que “la dejó reducida a una tonta”. Si bien también mencionó que cobraba un buen sueldo y estaba afiliada al sindicato, no le gustaba “sentirse obligada a que todo girara en torno a su apariencia”.

Meghan Markle llevaba el maletín número 11 en Deal or No Deal, un programa de televisión en Estados Unidos Captura de video/YouTube

La duquesa formó parte del equipo de Deal or No Deal hace más de una década, entre 2006 y 2007, al cual calificó como “un breve período” que la ayudó a sostenerse económicamente y pagar las cuentas. “Quiero que nuestra hija aspire a estar un poco más arriba. Sí, deseo que mi Lili quiera ser educada y quiera ser inteligente y enorgullecerse de esas cosas”, expresó Markle, de acuerdo con Daily Mail.

Meghan Markle manifestó que renunció al programa de televisión Deal or No Deal porque se sentía como un "objeto" Captura de video/YouTube

Markle apareció en la segunda temporada del programa, en la cual su trabajo durante dos episodios consistió en sostener de pie el maletín número 11, y después pasó al número 24, para luego abandonar el show.

“Al final dejé el programa. Yo era mucho más de lo que se objetivaba en el escenario. No me gustaba sentirme obligada a que todo fuese apariencia y poca sustancia”, dijo, y luego añadió que fue reducida a los parámetros del arquetipo “bimbo”. En la jerga común en Estados Unidos, el término anterior se refiere a una mujer que es atractiva, sexualizada, ingenua y poco inteligente.

Precisamente, la conversación que sostuvo con Paris Hilton en el podcast giró en torno a los estereotipos y cómo las mujeres eran sexualizadas en la industria del modelaje y entretenimiento.