Los últimos 10 campeones del Abierto de golf de Estados Unidos

A continuación, los últimos diez campeones del Abierto de Estados Unidos de golf, cuya edición 126 concluyó este domingo en Shinnecock Hills (Nueva York) con victoria del estadounidense Wyndham Clark.

2026: Wyndham Clark (USA)

2025: JJ Spaun (USA)

2024: Bryson DeChambeau (USA)

2023: Wyndham Clark (USA)

2022: Matt Fitzpatrick (ENG)

2021: Jon Rahm (ESP)

2020: Bryson DeChambeau (USA)

2019: Gary Woodland (USA)

2018: Brooks Koepka (USA)

2017: Brooks Koepka (USA)

Los golfistas con más títulos del Abierto de Estados Unidos:

1. Willie Anderson (ECO) 4 (1901, 1903, 1904, 1905)

. Bobbie Jones (USA) 4 (1923, 1926, 1929, 1930)

. Ben Hogan (USA) 4 (1948, 1950, 1951, 1953)

. Jack Nicklaus (USA) 4 (1962, 1967, 1972, 1980)

5. Hale Irwin (USA) 3 (1974, 1979, 1990)

. Tiger Woods (USA) 3 (2000, 2002, 2008)

7. Bryson DeChambeau 2 (2020, 2024)

Brooks Koepka (USA) 2 (2017, 2018)

...

Los golfistas con más títulos de Grand Slam:

1. Jack Nicklaus (USA) 18 (6 Masters de Augusta, 5 Campeonato de la PGA, 4 Abierto de Estados Unidos, 3 Abierto Británico)

2. Tiger Woods (USA) 15 (5 + 4 + 3 + 3)

3. Walter Hagen (USA) 11 (0 + 5 + 2 + 4)

4. Ben Hogan (USA) 9 (2 + 2 + 4 + 1)

. Gary Player (USA) 9 (3 + 2 + 1 + 3)