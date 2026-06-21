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Los últimos 10 campeones del Abierto de golf de Estados Unidos

A continuación los últimos 10 campeones del Abierto de Estados Unidos de golf, cuya edición 126 concluyó este domingo en Shinnecock Hills (Nueva York) con

Los últimos 10 campeones del Abierto de golf de Estados Unidos
Los últimos 10 campeones del Abierto de golf de Estados UnidosShutterstock

A continuación, los últimos diez campeones del Abierto de Estados Unidos de golf, cuya edición 126 concluyó este domingo en Shinnecock Hills (Nueva York) con victoria del estadounidense Wyndham Clark.

2026: Wyndham Clark (USA)

2025: JJ Spaun (USA)

2024: Bryson DeChambeau (USA)

2023: Wyndham Clark (USA)

2022: Matt Fitzpatrick (ENG)

2021: Jon Rahm (ESP)

2020: Bryson DeChambeau (USA)

2019: Gary Woodland (USA)

2018: Brooks Koepka (USA)

2017: Brooks Koepka (USA)

Los golfistas con más títulos del Abierto de Estados Unidos:

1. Willie Anderson (ECO) 4 (1901, 1903, 1904, 1905)

. Bobbie Jones (USA) 4 (1923, 1926, 1929, 1930)

. Ben Hogan (USA) 4 (1948, 1950, 1951, 1953)

. Jack Nicklaus (USA) 4 (1962, 1967, 1972, 1980)

5. Hale Irwin (USA) 3 (1974, 1979, 1990)

. Tiger Woods (USA) 3 (2000, 2002, 2008)

7. Bryson DeChambeau 2 (2020, 2024)

Brooks Koepka (USA) 2 (2017, 2018)

...

Los golfistas con más títulos de Grand Slam:

1. Jack Nicklaus (USA) 18 (6 Masters de Augusta, 5 Campeonato de la PGA, 4 Abierto de Estados Unidos, 3 Abierto Británico)

2. Tiger Woods (USA) 15 (5 + 4 + 3 + 3)

3. Walter Hagen (USA) 11 (0 + 5 + 2 + 4)

4. Ben Hogan (USA) 9 (2 + 2 + 4 + 1)

. Gary Player (USA) 9 (3 + 2 + 1 + 3)

AFP
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