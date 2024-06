La advertencia de la Lotería de California sobre la venta de boletos que pone en jaque a miles de tiendas

Escuchar

La Lotería de California, que administra todos los juegos en ese estado, como los populares Powerball y Mega Millions, le advirtió a sus socios minoristas que dejen de venderles boletos a las empresas de mensajería en línea. En varias oportunidades, durante 2023, la institución se presentó en medios de comunicación para advertir los peligros de esta práctica y ahora buscará tomar medidas más fuertes.

En un comunicado de prensa, la Lotería de California les informó a sus 23.000 socios minoristas, es decir los locales que expenden boletos de sus juegos, que deben dejar de venderle sus productos a los mensajeros de lotería en línea, los cuales son empresas que, a través de aplicaciones y sitios web, les acercan a las personas la posibilidad de participar en estos sorteos.

La Lotería de California advirtió a los socios minoristas sobre la venta de boletos https://x.com/calotterypress

Esta modalidad de juego de la lotería es ilegal

La portavoz de la Lotería de California, Carolyn Becker, explicó que, “los servicios de mensajería de billetes de lotería en línea son ilegales en California”. “Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros socios minoristas para ayudar a que nuestros clientes jueguen de forma segura, en lugar de intercambiar dinero con un tercero, es decir, una empresa no regulada”, agregó

Ahora, la Lotería de California advierte que cualquier socio minorista que conscientemente participe en la venta de boletos a mensajeros de lotería en línea, “sus empleados, agentes y/o contratistas, pueden ser sujeto a la terminación de su contrato de minorista”, advirtieron. Pero además, cualquier jugador que compre sus juegos de esta manera no podrá ganar.

La Lotería que gestiona juegos como Mega Millions advirtió que la única manera legal de comprar un boleto es en uno de sus 23 mil socios minoristas YouTube Mega Millions

“Debido a que estos servicios son ilegales, la Lotería de California tiene prohibido pagar a sabiendas un premio en cualquier boleto adquirido a través de un servicio digital, y no se pagarían bonificaciones al minorista si el boleto ganador se vendió en línea”, detalló la institución en el comunicado.

El debate sobre la legalidad de las aplicaciones para la lotería

La institución detrás de juegos como Powerball y Mega Millions lleva un tiempo con advertencias hacia los socios minoristas, no deben aceptar este tipo de transacciones. El año pasado, NBC retomó el caso de una mujer que ganó la lotería luego de adquirir un boleto a través de Mido Lotto.

La aplicación se presenta como “la forma más fácil de pedir billetes de lotería” y hasta muestra cómo en dos simples pasos los usuarios ya pueden jugar.

Mido Lotto es una de las aplicaciones que invitan a comprar billetes de lotería a través de ella https://www.midolotto.com/

Tras enterarse de su recompensa, la mujer contactó la aplicación y recibió un correo electrónico en el que le solicitaban su información bancaria para transferir el dinero. A lo largo del proceso jamás recibió un ticket físico y todas sus transacciones ocurrieron en línea.

Si bien en algunos estados esto está permitido, en California se busca una mayor regulación. No obstante, Mido Lotto defendió que suelen comprar boletos en nombre de otras personas, lo que funciona como pedirle a alguien que adquiera un ticket. En una comunicación al medio citado, los administradores fueron contundentes al señalar que no venden tickets de la lotería, de la misma manera que “DoorDash y Uber Eats no venden comida. No hay prohibiciones para los proveedores de la lotería en California”, señalaron en ese momento.

LA NACION