La cifra sin impuestos que cobrará un jugador de lotería de Florida tras ganar US$800 millones en Mega Millions

El sorteo de Mega Millions del 28 de julio tuvo un único boleto ganador del premio mayor en Florida. El monto definitivo llegó a US$803 millones, por encima de los US$800 millones estimados inicialmente debido al nivel de ventas registrado antes del cierre.

Los números ganadores del Mega Millions

De acuerdo con la información oficial, los números sorteados fueron: 34, 48, 49, 59 y 70 entre las bolas blancas, mientras que la Mega Ball correspondió al número 12. Se trata del tercer premio mayor obtenido en Mega Millions durante este año y del décimo más elevado en la historia del juego.

Para el ganador existen dos alternativas de cobro:

Puede recibir una anualidad durante 30 años

Pago único en efectivo, cuyo valor bruto definitivo quedó establecido en US$345,5 millones

La elección modifica de manera significativa la forma y el momento en que recibirá el dinero. Sin embargo, estos montos se verán reducidos luego que se aplique el porcentaje del impuesto federal.

Cuánto queda del premio de Mega Millions después de impuestos

Florida presenta una diferencia frente a otros estados porque no aplica un impuesto estatal sobre la renta ni un gravamen adicional sobre los premios de lotería. Sin embargo, el ganador sí debe afrontar las medidas federales correspondientes.

Según Forbes, en el caso del pago único, la retención federal inicial es del 24%. Sobre US$345,5 millones, esa retención dejaría aproximadamente US$262,5 millones disponibles inicialmente.

Como la mayor parte del premio quedaría dentro del tramo federal máximo del 37%, una estimación basada en las escalas tributarias de 2026 dejaría aproximadamente US$217,7 millones después del impuesto federal. La cifra es orientativa y puede variar según el estado civil tributario, las deducciones, otros ingresos y el lugar de residencia del ganador.

Para una persona soltera que aplicara la deducción estándar de 2026, el cálculo aproximado sería de US$217,7 millones netos.

Como la retención inicial del 24% sería inferior a la obligación tributaria final estimada, el ganador podría tener que pagar cerca de US$44,9 millones adicionales al presentar su declaración federal.

Este sorteo representó la décima cifra más alta en la historia del juego y el premio más importante entregado en lo que va del año Mega Millions

Anualidad de 30 años: cómo se distribuye el premio

La segunda alternativa consiste en recibir los US$803 millones mediante una anualidad. El dinero se entrega en 30 pagos: uno inicial y otros 29 durante los años siguientes.

Las cuotas no tienen todas el mismo valor. Según el sitio web de Mega Millions, cada pago aumenta un 5% respecto del anterior, una estructura diseñada para acompañar la evolución de los precios a lo largo del período de cobro.

El promedio matemático de los 30 pagos sería de aproximadamente US$26,8 millones antes de impuestos. Sin embargo, el ganador no recibiría esa misma cantidad cada año: la primera cuota sería menor y las siguientes aumentarían un 5%. Además, cada entrega quedaría sujeta a las reglas tributarias vigentes en el año en que sea pagada.

Cuándo debe reclamar el ganador de Florida

El ganador cuenta con plazos diferentes según de la modalidad seleccionada. Para solicitar el pago único en efectivo dispone de 60 días desde la fecha del sorteo. Si prefiere la alternativa de anualidad, el plazo para reclamar se extiende hasta 180 días.

La identidad tampoco queda protegida indefinidamente. En Florida, los registros de la lotería pueden incluir el nombre del ganador, su ciudad de residencia, el juego, la fecha y el monto del premio.

Los premios de US$250 mil o más cuentan con una protección temporal de 90 días desde el momento en que son reclamados. Durante ese período, el nombre del ganador no se divulga públicamente, salvo que este renuncie a esa protección.

Después de ese plazo, la información queda sujeta a las normas de transparencia del estado. Por ese motivo, quienes obtienen premios elevados pueden recurrir a asesoramiento legal y financiero antes de iniciar el proceso de reclamación.

Mega Millions es uno de los juegos de lotería más populares en Estados Unidos @megamillions (Instagram)

Mega Millions vuelve a comenzar con un pozo de US$50 millones

Tras el premio obtenido en Florida, el pozo de Mega Millions vuelve a su monto inicial de US$50 millones, con una opción de efectivo estimada en US$21,5 millones. El próximo sorteo está previsto para el viernes 31 de julio a las 23 hs (hora del Este).

Los juegos se realizan los martes y viernes y los boletos tienen un precio de US$5. Cada uno incluye un multiplicador asignado de manera aleatoria que puede ser de 2X, 3X, 4X, 5X o 10X para los niveles de premios correspondientes. Las probabilidades de acertar el premio mayor es de una entre 290.472.336.

Mega Millions se comercializa en 45 estados, además de Washington D. C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Una parte de los ingresos obtenidos por la venta de boletos permanece en el estado donde se realizó la compra.