Mega Millions y Powerball suman más de US$1300 millones: cuánto se cobraría en efectivo y cuándo son los sorteos
Si alguien gana tendrá que elegir entre un pago único o anualidades, además de considerar las retenciones de impuestos
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Mega Millions y Powerball son las loterías más grandes y populares en Estados Unidos. Ambas son multiestatales y ofrecen los premios acumulados más altos, como el del próximo viernes y sábado cuando estarán en juego más de 1300 millones de dólares. Sin embargo, si alguien resulta ganador, la cantidad que cobrará será menor.
Cuánto dinero sortearán Mega Millions y Powerball
Mega Millions ofrece un premio estimado de US$743 millones, con una opción en efectivo de US$323,4 millones. Powerball acumula US$600 millones, cuyo pago único se estima en US$266,4 millones. Todos esos montos son anteriores a impuestos.
En ambos juegos, el ganador también puede escoger una anualidad compuesta por un pago inicial y otros 29 pagos anuales. Cada entrega aumenta un 5% respecto de la anterior.
En cualquiera de las modalidades, las ganancias deben declararse como ingresos sujetos a impuestos. Determinados premios de lotería están sujetos a una retención federal inicial del 24%, pero esa deducción no representa necesariamente la obligación tributaria definitiva del ganador. También pueden aplicarse impuestos estatales y locales, según dónde se compró el boleto y la residencia del beneficiario.
Cuándo son los sorteos de Powerball y Mega Millions
El premio mayor de US$600 millones de Powerball se sorteará el sábado 25 de julio, mientras que los US$743 millones de Mega Millions se jugarán el viernes 24. En caso de que no existan ganadores de dichos premios la bolsa acumulada aumentará y continuará en juego según las reglas de cada una de las loterías:
- Powerball: realiza sorteos todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs del Este en el estudio de la lotería de Florida en Tallahassee. Los resultados pueden seguirse en vivo a través de la página de YouTube o consultarse en la página oficial.
- Mega Millions: los sorteos se llevan a cabo los martes y viernes a las 23 hs del este en Atlanta, Georgia.
El premio más alto entregado por Powerball
El premio más grande que Powerball entregó fue de US$.040 millones en el sorteo del 7 de noviembre de 2022. El boleto ganador se vendió en California.
Cabe mencionar que los boletos de esta lotería cuestan US$2 por jugada. Para participar se deben elegir cinco números entre el uno y el 69 para las bolas blancas y un número entre el uno y el 26 para la Powerball roja.
El premio mayor se gana si se aciertan todos los números, aunque con acertar solo la bola roja se obtiene el premio mínimo de US$4 que puede aumentar si aparece el multiplicador Power Play.
El premio mayor más alto otorgado por Mega Millions
El 8 de agosto de 2023 una persona en Florida se llevó el mayor premio de Mega Millions de US$1.602 millones.
Para probar suerte en esta lotería, cuyos boletos cuestan US$5 por jugada, se deben elegir cinco números entre el uno y el 70 para las bolas blancas y un número entre el uno y el 24 para la Mega Ball dorada.
El premio mayor solo se obtiene si se aciertan los seis números, aunque por solo la Mega Ball dorada se ganan US$10 que pueden crecer con el multiplicador.