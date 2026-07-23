Mega Millions y Powerball suman más de US$1300 millones: cuánto se cobraría en efectivo y cuándo son los sorteos

Mega Millions y Powerball son las loterías más grandes y populares en Estados Unidos. Ambas son multiestatales y ofrecen los premios acumulados más altos, como el del próximo viernes y sábado cuando estarán en juego más de 1300 millones de dólares. Sin embargo, si alguien resulta ganador, la cantidad que cobrará será menor.

Cuánto dinero sortearán Mega Millions y Powerball

Mega Millions ofrece un premio estimado de US$743 millones, con una opción en efectivo de US$323,4 millones. Powerball acumula US$600 millones, cuyo pago único se estima en US$266,4 millones. Todos esos montos son anteriores a impuestos.

En ambos juegos, el ganador también puede escoger una anualidad compuesta por un pago inicial y otros 29 pagos anuales. Cada entrega aumenta un 5% respecto de la anterior.

Powerball es una de las loterías más populares en Estados Unidos Imagen generada con Inteligencia Artificial

En cualquiera de las modalidades, las ganancias deben declararse como ingresos sujetos a impuestos. Determinados premios de lotería están sujetos a una retención federal inicial del 24%, pero esa deducción no representa necesariamente la obligación tributaria definitiva del ganador. También pueden aplicarse impuestos estatales y locales, según dónde se compró el boleto y la residencia del beneficiario.

Cuándo son los sorteos de Powerball y Mega Millions

El premio mayor de US$600 millones de Powerball se sorteará el sábado 25 de julio, mientras que los US$743 millones de Mega Millions se jugarán el viernes 24. En caso de que no existan ganadores de dichos premios la bolsa acumulada aumentará y continuará en juego según las reglas de cada una de las loterías:

Powerball: realiza sorteos todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs del Este en el estudio de la lotería de Florida en Tallahassee. Los resultados pueden seguirse en vivo a través de la página de YouTube o consultarse en la página oficial.

realiza sorteos todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs del Este en el estudio de la lotería de Florida en Tallahassee. Los resultados pueden seguirse en vivo a través de la página de YouTube o consultarse en la página oficial. Mega Millions: los sorteos se llevan a cabo los martes y viernes a las 23 hs del este en Atlanta, Georgia.

El premio más alto entregado por Powerball

El premio más grande que Powerball entregó fue de US$.040 millones en el sorteo del 7 de noviembre de 2022. El boleto ganador se vendió en California.

Cabe mencionar que los boletos de esta lotería cuestan US$2 por jugada. Para participar se deben elegir cinco números entre el uno y el 69 para las bolas blancas y un número entre el uno y el 26 para la Powerball roja.

El premio mayor se gana si se aciertan todos los números, aunque con acertar solo la bola roja se obtiene el premio mínimo de US$4 que puede aumentar si aparece el multiplicador Power Play.

El premio mayor más alto otorgado por Mega Millions

El 8 de agosto de 2023 una persona en Florida se llevó el mayor premio de Mega Millions de US$1.602 millones.

Para probar suerte en esta lotería, cuyos boletos cuestan US$5 por jugada, se deben elegir cinco números entre el uno y el 70 para las bolas blancas y un número entre el uno y el 24 para la Mega Ball dorada.

El premio mayor solo se obtiene si se aciertan los seis números, aunque por solo la Mega Ball dorada se ganan US$10 que pueden crecer con el multiplicador.