Los mejores números para ganar la lotería Mega Millions, según la IA

La lotería Mega Millions llegó a uno de sus pozos más altos de su historia, por lo que el próximo sorteo, de este viernes 14 de noviembre, podría generar a un nuevo millonario. De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA), estos podrían ser los mejores números para ganar.

Según ChatGPT: los mejores números para ganar Mega Millions

En una consulta a ChatGPT, la IA advierte que ojalá pudiera dar los números ganadores exactos, pero lamentablemente eso no es posible, ya que los resultados de la lotería como Mega Millions son completamente aleatorios y no se pueden predecir con ningún método legítimo.

loteria Andrew Kelly / Reuters

Sin embargo, la herramienta sí ofrecer algunas "estrategias inteligentes" para elegir los números y mejorar la experiencia de juego, como:

Evitar patrones comunes: no usar combinaciones como 1, 2, 3, 4, 5 o 10, 20, 30, 40, 50. “Mucha gente lo hace, y si llegara a salir, tendrías que compartir el premio con cientos de personas”, señala.

no usar combinaciones como 1, 2, 3, 4, 5 o 10, 20, 30, 40, 50. “Mucha gente lo hace, y si llegara a salir, tendrías que compartir el premio con cientos de personas”, señala. Mezcla altos y bajos: los números de Mega Millions van del 1 al 70 , y la Mega Ball del 1 al 25 . Se recomienda elegir una mezcla balanceada, por ejemplo: dos números entre 1–20; dos entre 21–50 y uno entre 51–70.

los van del , y la del . Se recomienda elegir una mezcla balanceada, por ejemplo: dos números entre 1–20; dos entre 21–50 y uno entre 51–70. No usar solo fechas: cumpleaños y aniversarios limitan las elecciones al 1–31 y dejan fuera muchos números posibles .

cumpleaños y aniversarios limitan las elecciones al 1–31 y dejan fuera . Prueba el “Quick Pick”: la IA explica que, curiosamente, la mayoría de los grandes ganadores usaron números aleatorios generados por máquina .

que, curiosamente, la usaron números . Juega con constancia, pero con responsabilidad: jugar más tickets aumenta las probabilidades ligeramente, “pero recuerda que sigue siendo un juego de azar”, advierte.

Estas son 5 combinaciones aleatorias para jugar en Mega Millions creadas por ChatGPT:

07 – 19 – 34 – 56 – 68 | Mega Ball: 11

| Mega Ball: 03 – 22 – 41 – 53 – 67 | Mega Ball: 09

| Mega Ball: 10 – 27 – 39 – 48 – 65 | Mega Ball: 17

| Mega Ball: 05 – 14 – 33 – 46 – 71 | Mega Ball: 02

| Mega Ball: 09 – 26 – 38 – 54 – 60 | Mega Ball: 25

El próximo sorteo de Mega Millions acumula un pozo de US$72 millones y ChatGPT reveló los posibles números para el mes de abril Imagen compuesta

Mega Millions: los mejores números y combinaciones de Gemini

Gemini, otra famosa IA, explica que para maximizar el premio a llevar a casa, “los mejores números para lograrlo son aquellos que los demás tienen menos probabilidades de elegir”.

Entre sus recomendaciones están:

Elige al azar: la herramienta cita a un estadístico de Harvard que sugiere que elegir números al azar sin ningún patrón aumenta las probabilidades de que, si los números salen sorteados, seas el único ganador.

Equilibrio entre números pares e impares: una estrategia popular consiste en elegir una combinación de números pares e impares (como tres impares y dos pares).

La IA señala que algunas personas también se fijan en qué números han salido con más frecuencia a lo largo de la historia del juego. En ese sentido, destaca que es importante recordar que esto no aumenta la probabilidad de ganar, ya que cada sorteo es independiente. Sin embargo, refiere que algunas de bolas blancas que más se han visto son: 31, 17, 3, 29, 10, 20, 46, 14, 25, 38.

Los números ganadores del Mega Millions del 11 de abril @oficial_mega_millions/Instagram

En el top 10 de los más altos: el premio mayor de Mega Millions para este martes

Mega Millions dio a conocer hace unos días que su premio mayor se acerca a los 1000 millones de dólares, después de que ningún boleto acertara los seis números sorteados el pasado viernes 7 de noviembre.

Actualmente, el pozo estimado para el próximo sorteo del martes 11 de noviembre asciende a US$900 millones, lo que significan US$415,3 millones en efectivo.

Este es el octavo premio mayor más grande desde que el juego comenzó en 2002, y solo la tercera vez que alcanza esta cifra desde que se ganara el récord actual de US$1602 millones en Florida el 8 de agosto de 2023, informó la agencia de juegos en un comunicado.