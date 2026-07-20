Luis Robert Jr. vuelve a los Mets tras casi tres meses fuera por una lesión de espalda

MILWAUKEE (AP) — El jardinero de los Mets de Nueva York Luis Robert Jr. fue activado de la lista de lesionados tras perderse casi tres meses por un problema en la espalda.

Los Mets anunciaron el movimiento antes de iniciar su serie de tres juegos en Milwaukee el lunes. Enviaron al infielder Eric Wagaman a Triple-A Syracuse y asignaron de manera definitiva al infielder Zack Short a Syracuse.

El cubano Robert, de 28 años, jugó por última vez con los Mets el 26 de abril antes de ingresar a la lista de lesionados por una hernia de disco en la columna lumbar. El lunes estuvo en la alineación titular como jardinero central y bateó séptimo frente al lanzallamas All-Star Jacob Misiorowski.

“Va a ser parte de la rotación de jardineros. Creo que, siendo realistas, al principio lo que buscamos probablemente sea dos de cada tres días. Dentro de un par de semanas decidiremos qué cambios hay que hacer respecto a eso”, comentó Andy Green, mánager interino de los Mets, antes del juego.

El regreso de Robert le da a los Mets más opciones en los jardines.

A.J. Ewing, quien estaba recibiendo gran parte del tiempo de juego en el jardín central mientras Robert estuvo lesionado, fue titular el lunes en el jardín derecho, mientras que el cinco veces All-Star dominicano Juan Soto estuvo en el izquierdo. Carson Benge, quien esta temporada ha sido titular en las tres posiciones de los jardines, no estuvo en la alineación inicial.

Green señaló que Robert jugaría principalmente en el jardín central, en lugar de moverse por todo el outfield.

“Creo que ahí es donde estamos ahora mismo, a corto plazo. Los otros muchachos (en los jardines) se han movido mucho en su carrera en ligas menores, así que se sienten cómodos jugando en otras posiciones. Él no. Así que, sobre la marcha en medio de la temporada, sí tomas en cuenta el nivel de comodidad de los jugadores, dónde han jugado de manera constante”, manifestó Green.

Los Mets adquirieron a Robert en un canje en enero que envió al infielder venezolano Luisangel Acuña y al lanzador de ligas menores Truman Pauley a los Medias Blancas de Chicago. El All-Star de 2023 bateaba para .224 con un porcentaje de embasarse de .327, dos jonrones, ocho carreras impulsadas y dos bases robadas en 24 juegos esta temporada antes de ir a la lista de lesionados.

Wagaman bateaba para .162 con un porcentaje de embasarse de .262, dos jonrones y cuatro carreras impulsadas en 21 juegos con los Mets.

Short se fue de 14-1 en seis juegos con los Mets, que lo reclamaron en waivers de los Detroit Tigers el mes pasado. Bateó para .167 con un porcentaje de embasarse de .304, sin jonrones y dos carreras impulsadas en 23 juegos con Detroit.

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