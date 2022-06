Mantener solo un 8% de grasa: la extrema dieta de Zlatan Ibrahimovic con comidas prohibidas y un permitido

Envidiado por un físico impresionante, celebrado por la arrogancia que demuestra en cada declaración ante los medios y admirado porque a su edad se mantiene en gran forma compitiendo de tú a tú con jugadores mucho más jóvenes, ese es Zlatan Ibrahimovic, hoy jugador de la Serie A y considerado uno de los mejores delanteros de la época desde su pico futbolístico en el Inter de Milán por la temporada 2006-2007, aunque para ese entonces ya llevaba varios años en equipos de élite.

A Zlatan el fútbol de selecciones no le ha hecho justicia a su talento y entrega, ya que el país en donde nació, Suecia, no es un indiscutible en los Mundiales. De hecho, se perderá el de Qatar 2022 porque no consiguió la clasificación y así se fue, probablemente, su última oportunidad de competir en el certamen. En la temporada que recién concluyó, Ibra no pudo estar al 100% debido a una lesión, pero fue parte del fin de la sequía de 11 años para el Milán que levantó el título de la Serie A.

Además de una dieta estricta, las artes marciales son parte de la vida de Zlatan

El delantero sigue esquivando los comentarios que desde hace un par de años lo colocan en la puerta de salida del fútbol, especialmente cuando en 2018 dejó Europa para jugar con el LA Galaxy de la MLS, una liga que para muchos es considerada como de retiro por la baja exigencia. Pero su carrera no terminó ahí, Zlatan volvió a cruzar el océano para incorporarse al Milán y ahora es parte de esta historia dorada del club.

Uno de varios secretos del sueco para mantenerse en excelente forma física fue revelado por La Gazzetta dello Sport, se trata de una dieta estricta que le prohíbe algunos placeres. Los alimentos infaltables de su alimentación son carnes blancas, bresaola, frutas y verduras frescas, en estos últimos es exigente. Y como es necesario hacer algunos sacrificios, Zlatan no come helado porque, de hecho, no consume ninguna comida congelada. Otro dato relevante, dado que vive en Italia, es que no come pasta, los carbohidratos con los que se alimenta provienen básicamente de cereales.

Durante la semana, Zlatan ibrahimovic es muy disciplinado con su dieta y no se permite salirse de los márgenes con tal de conservar su forma física @iamzlatanibrahimovic

Pero la vida de Ibra no es así de triste, después de los partidos y en el receso veraniego se permite romper un poco la disciplina y degusta una pizza o algún otro platillo que se le antoje. Una buena forma de recompensar la rigidez de su rutina semanal porque pesa todo lo que come. En ese contexto, el futbolista ha reconocido que se le dificulta perder peso porque, aunque tiene 102 kg, el índice de grasa corporal es del 8%.

Claro que el buen estado de Zlatan a sus 40 años, cumplirá 41 en octubre, no solo responde a una buena alimentación, también a su interés por mantenerse activo y en movimiento. Además de entrenar diariamente y jugar fútbol cada semana, el sueco practica taekwondo y se ha vuelto una actividad importante que lleva a cabo con sus hijos. Zlatan disfruta compartir fragmentos de sus entrenamientos con sus seguidores, quienes alaban, como tanto le gusta, su forma física.