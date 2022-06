La casa estilo escandinavo que Chicharito Hernández vendió por 6,8 millones de dólares en Los Ángeles

Chicharito Hernández llegó a Los Ángeles procedente del Sevilla, club que fue su última experiencia en Europa, al menos hasta ahora. El mexicano firmó con el LA Galaxy como jugador franquicia en enero del 2020 y comenzó una nueva vida en California, que incluyó la compra de una mansión en Beverlywood por la que pagó 5,6 millones de dólares.

En su momento, dicha compra fue noticia en medios estadounidenses por la exclusividad de la zona y los lujos del inmueble. Chicharito adquirió la casa de más de 600 metros cuadrados para habitarla con su entonces esposa, la modelo australiana Sarah Kohan, y su primer hijo, Noah. Ahora, la familia es más grande con Nalah, su segunda hija del mismo matrimonio, pero ya está divorciado y no vive con ellos.

Javier Hernández adquirió la casa en una exclusiva zona de Los Ángeles por cinco millones de dólares The Grosby Group - The Grosby Group

Ese contexto pudo haberlo motivado para venderla y buscar un lugar más acorde a sus necesidades en Los Ángeles. El mes pasado, en entrevista con el periodista Jorge Ramos, el mexicano habló sobre el dolor que le causa estar lejos de sus hijos: “Han hablado que soy mal padre cuando no tienen idea. Estos dos años he experimentado mucho dolor. Algo que también sé es que mis hijos cuando crezcan sabrán cosas, tendrán contexto y haré que valgan la pena muchas cosas que no he podido hacer con ellos ahorita”.

Los nuevos dueños de la casa de Chicharito en Beverlywood serían personas alejadas de los reflectores y la fama The Grosby Group - The Grosby Group

En 2019, la casa, con estilo de granja moderna fue construida desde cero por una desarrolladora local con techos altos, ventanales y puertas corredizas que favorecen la entrada de luz en todos los rincones. La familia disfrutó de seis habitaciones con seis baños y medio, además de comodidades como una sala de estar con chimenea, una piscina spa, una piscina independiente, chimenea al aire libre, un área de juegos y un garage para dos automóviles.

En 2019, Chicharito adquirió la casa que habitó junto a su exesposa Sarah Kohan y sus hijos Nalah y Noah @Sportico - @Sportico

Uno de los principales atractivos de la casa está en los acabados de mármol y madera. Además de las habitaciones conectadas con las áreas verdes, como en el caso de la sala, el desayunador y la cocina, espacio equipado con electrodomésticos de acero inoxidable.

La casa que Chicharito acaba de vender cuenta con seis habitaciones, seis baños y medio, además de zonas de entretenimiento como terrazas y chimeneas The Grosby Group - The Grosby Group

Mientras Sarah y Javier vivieron en esa mansión de Beverlywood, compartieron varios de sus momentos en familia en sus redes sociales. A través de historias y fotografías, sus seguidores fueron testigos del crecimiento del pequeño Noah en las distintas estancias, desde sus primeros pasos, las primeras comidas que prepararon para él, la decoración de su habitación y las fiestas de cumpleaños que organizaron en el amplio jardín de la propiedad.

Con la venta de su casa en Beverlywood, Chicharito ha despertado dudas sobre su futuro futbolístico @ch14_ - @ch14_

La zona de Beverlywood es conocida por el ambiente familiar y tranquilo, en contraste con la vida glamorosa de Beverly Hills. Probablemente esa fue la razón por la que Javier Hernández eligió este lugar para ver crecer a sus hijos antes de separarse.

Además de las amplias habitaciones para cada miembro de la familia y los espacios de entretenimiento, la casa cuenta con una oficina parcialmente al aire libre The Grosby Group - The Grosby Group

De acuerdo con el sitio Dirt, hace unos días Chicharito vendió su casa por 6,8 millones de dólares tras un incremento en el valor de la propiedad, y los nuevos dueños son personas alejadas de los reflectores y la fama.

Mientras se define su posible regreso a la selección mexicana después de varios años y ante la exigencia de la afición con el técnico por limar asperezas, la noticia de la venta ha generado dudas sobre su futuro futbolístico. En redes sociales han comenzado a preguntarse si Javier dejará de jugar para el Galaxy y tiene nuevo equipo a la vista o si la venta simplemente se trata de un buen negocio.