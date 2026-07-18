Marco Rubio le pide a Cuba que libere a 700 presos políticos

El jefe de la diplomacia de EE.UU., Marco Rubio, instó el sábado a Cuba a liberar de inmediato a más de 700 presos políticos, luego de que un destacado artista disidente cubano llegó a Miami tras cinco años en prisión.

El secretario de Estado confirmó en un comunicado la llegada a Estados Unidos del artista Luis Manuel Otero Alcántara y añadió: "Pedimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos injustamente detenidos por el régimen".

"La comunidad internacional debe dejar de hacer la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos del régimen cubano y unirse a nosotros para exigir el fin de su represión", afirmó Rubio.