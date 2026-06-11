Marcos Senesi reemplaza a Balerdi en una Argentina en alerta por Tagliafico

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, se decantó por Marcos Senesi como sustituto del lesionado Leonardo Balerdi para recomponer una línea defensiva que genera preocupación antes del inicio del Mundial, en la que también tiene en peligro a Nicolás Tagliafico.

El lateral zurdo padece una lesión en el sóleo que lo deja en duda como mínimo para el debut del martes ante Argelia en Kansas City.

El carrilero del Olympique de Lyon, baja en el último amistoso del martes ante Islandia, sigue siendo evaluado ante la posibilidad que tienen las selecciones de sustituir a un jugador lesionado hasta 24 horas antes de sus estrenos en el certamen.

A la hora de elegir el relevo de Balerdi, Scaloni tuvo en mente la eventualidad de que Tagliafico no esté listo para el arranque.

La elección de otro central como Senesi abre la opción de desplazar a Lisandro Martínez al lateral zurdo.

Con este rompecabezas en mente, Scaloni se tomó cinco días para anunciar al relevo de Balerdi, zaguero del Olympique de Marsella, que se cayó de la lista de 26 convocados por una lesión muscular en su pierna derecha.

Aunque sonaron con fuerza nombres como Guido Rodríguez, Argentina confirmó este jueves en sus redes sociales que el reemplazo será Marcos Senesi.

El central, de 29 años, recibió así dos grandes noticias consecutivas después de que el miércoles se anunciara su fichaje por el Tottenham, donde coincidirá con un pilar del centro de la zaga albiceleste, Cristian Romero.

Senesi viene de firmar una gran temporada con el Bournemouth, club al que llegó en 2022 después de pasos por San Lorenzo y Feyenoord.

"Estoy muy contento de tener la chance de cumplir el sueño que siempre tuve de jugar un Mundial. Estoy terminando de armar todas las cosas y preparándome para viajar lo antes posible", dijo el defensor en un mensaje enviado a TyC Sports, que reportó que su llegada a Kansas City será la noche del viernes.

- Dibu y Araña en observación -

La defensa no es la única línea entre algodones en la selección campeona mundial.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez apura la recuperación de una fractura en un dedo de la mano derecha y el delantero Julián Álvarez apenas se reincorporó en la primera práctica del miércoles en Kansas City tras sus problemas de tobillo.

La buena noticia es que Lionel Messi tranquilizó a su equipo y a todo el país al volver a la acción en los últimos 20 minutos ante Islandia.

Este jueves, la Albiceleste tiene previsto entrenar a partir de las 18.00 locales (23.00 GMT) en las instalaciones del Sporting Kansas City de la Mls, abriendo la puerta 15 minutos a los medios.

Ubicada en el Grupo J, la Albiceleste comenzará la defensa del título ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. Posteriormente chocará en Dallas con Austria y Jordania el 22 y 27 de junio.