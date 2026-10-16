Margaret Hamilton, informática de la NASA que murió a los 90 años: “No teníamos más remedio que ser pioneras”

Margaret Hamilton, la matemática e informática pionera que lideró el equipo de desarrollo de software de vuelo para el programa Apolo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), murió el pasado 30 de septiembre a los 90 años. En una entrevista realizada en 2009, explicó cómo fue su intenso trabajo y resumió aquellos días con una sentencia: “No teníamos más remedio que ser pioneras”.

Margaret Hamilton, la informática de la NASA que desarrolló el software de vuelo de Apolo

Nacida en Paoli, Indiana, en 1936, Hamilton se graduó en Matemáticas y se mudó a Boston en 1959. Tras obtener su título, consiguió su primer empleo técnico en el departamento de Meteorología del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), encargada de la creación de algoritmos de predicción del tiempo para Edward Lorenz, uno de los padres de la teoría del caos.

La matemática e informática Margaret Hamilton lideró el equipo de desarrollo del software de vuelo para las misiones espaciales Apolo de la NASA @NASA

Posteriormente, en 1961, ingresó al laboratorio Lincoln para trabajar en SAGE, el sistema de defensa aérea estadounidense que rastreaba aviones enemigos, donde comenzó su obsesión por la fiabilidad del software. En 1965, se convirtió en la primera programadora contratada para el proyecto Apolo en el Laboratorio de Instrumentación del MIT, y en la primera mujer del equipo.

Con su trabajo decisivo, Hamilton fue una de las mentes más importantes detrás de la llegada del hombre a la Luna. “Desde mi perspectiva, la experiencia con el software en sí fue al menos tan emocionante como los acontecimientos que rodearon la misión”, explicó en una entrevista publicada por MIT News en 2009 y reproducida por la NASA.

Para 1968, Hamilton ya ocupaba el cargo de subdirectora del equipo, a cargo del software del módulo de mando y de servicio, en un programa en el que trabajaban más de 400 personas en el desarrollo del software.

En ese sentido, agregó luego que el equipo sabía que no iba a haber una segunda oportunidad, por lo que todos se tomaban el trabajo “muy en serio”, pese a que la mayoría tenía poco más de 20 años.

“Dado que el software era un misterio, una caja negra, la alta dirección nos dio total libertad y confianza. Teníamos que encontrar una solución, y la encontramos. Mirando hacia atrás, fuimos las personas más afortunadas del mundo; no nos quedaba otra opción que ser pioneras”, sostuvo.

El trabajo de Margaret Hamilton en la NASA para llegar a la Luna

El hito más célebre de su carrera ocurrió el 20 de julio de 1969, cuando al módulo lunar Eagle le faltaban pocos instantes para posarse sobre el Mar de la Tranquilidad. En ese momento crítico, la computadora de a bordo emitió la alarma 1202 al detectar una sobrecarga de tareas no esenciales.

Mientras en la sala de control de Houston se evaluaba abortar el alunizaje, el software diseñado por el equipo de Hamilton descartó los procesos secundarios, priorizó las funciones críticas de navegación y permitió que Neil Armstrong y Buzz Aldrin completaran el aterrizaje a salvo.

El innovador sistema de prioridades y programación defensiva diseñado por el equipo de Hamilton resultó crucial para rescatar el histórico alunizaje del Apolo 11 MIT

Según reveló en diálogo con la NASA, una de sus innovaciones más influyentes surgió de una experiencia personal con su hija de cuatro años, Lauren. Durante una visita al laboratorio, la niña activó accidentalmente en el simulador un programa de prelanzamiento (P01) que colgó el sistema.

Los superiores de Hamilton descartaron implementar salvaguardas al considerar que los astronautas estaban demasiado entrenados para cometer un error infantil. Sin embargo, en diciembre de 1968, durante la misión Apolo 8, el astronauta Jim Lovell activó por error el P01 en pleno vuelo.

El equipo de Hamilton resolvió la falla desde tierra e incorporó de forma permanente la programación defensiva, una técnica de desarrollo orientada a anticipar errores y reforzar la fiabilidad del software.

La vida de Hamilton después del Apolo

Más allá de su papel esencial para la llegada del hombre a la Luna, Hamilton libró también una batalla fundamental por la legitimación de su oficio al promover el uso del término “ingeniería de software” para equiparar la programación a las disciplinas de ingeniería tradicionales. La expresión, que inicialmente causaba burlas entre sus colegas, finalmente se convirtió en una profesión global.

Tras su etapa en el programa Apolo, cofundó la empresa Higher Order Software en 1976 y posteriormente creó Hamilton Technologies en 1986. Gracias a su extensa trayectoria, fue galardonada con el Premio Especial al Logro en el Espacio de la NASA en 2003 y con la Medalla Presidencial de la Libertad concedida por Barack Obama en 2016.