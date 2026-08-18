La NASA ya imagina un futuro en la Luna y dará un incentivo de US$7500 para estudiantes en Florida

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) abrió una nueva convocatoria para equipos universitarios de EE.UU. que desarrollen conceptos sobre el futuro de la exploración lunar. Los grupos que avancen a la etapa final recibirán US$7500 cada uno y presentarán sus proyectos en junio de 2027 en Cocoa Beach, Florida.

Qué proyectos sobre la Luna busca la NASA entre universitarios de EE.UU.

Según informó la NASA el 14 de agosto en un comunicado oficial, la convocatoria corresponde a la edición 2027 de RASC-AL, una competencia universitaria que busca impulsar propuestas de innovación aeroespacial para contribuir a futuras operaciones sostenidas en la región del polo sur de la Luna.

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La convocatoria está dirigida a equipos universitarios con sede en EE.UU. que presenten conceptos originales de ingeniería acompañados por análisis técnicos.

Las propuestas deberán plantear soluciones que puedan contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías para el rubro.

Para 2027, la competencia contempla cuatro áreas de trabajo relacionadas con exploración extrema, construcción de rutas de tránsito, exploración de recursos lunares y hábitats inteligentes y resistentes.

Entre los desafíos planteados aparece el desarrollo de conceptos para trabajar en las regiones permanentemente en sombra de los cráteres lunares y la creación de infraestructura crítica que pueda ampliarse para acompañar futuras misiones y la presencia de astronautas.

La NASA explicó que RASC-AL busca que los estudiantes trabajen sobre desafíos de ingeniería y operaciones que será necesario abordar para ampliar la actividad humana en la Luna.

La NASA aclaró que la convocatoria estará abierta hasta el 24 de febrero de 2027 NASA

En un mensaje en X, la cuenta oficial presentó la convocatoria como una oportunidad para que los equipos propongan conceptos “audaces y originales” sobre innovación aeroespacial y señaló que las propuestas y los videos podrán enviarse hasta el 24 de febrero de 2027.

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La competencia permitirá que hasta 14 equipos avancen a la instancia final. En esa etapa deberán profundizar sus conceptos, preparar un documento técnico y desarrollar un póster técnico.

Sus proyectos serán evaluados por un panel integrado por especialistas de la NASA y de la industria aeroespacial. Los dos equipos que obtengan las mejores evaluaciones recibirán además un premio monetario adicional y una invitación para presentar sus conceptos en una conferencia aeroespacial durante 2027.

RASC-AL 2027: fechas y requisitos para participar en la competencia de la NASA

Los equipos interesados deberán presentar una notificación de intención no vinculante hasta el 13 de octubre de 2026. Quienes participen serán invitados posteriormente a una sesión de preguntas y respuestas con especialistas de la NASA, prevista para el 27 de octubre.

Los grupos que avancen a la etapa final recibirán US$7.500 cada uno y presentarán sus proyectos en junio de 2027 en Cocoa Beach, Florida NASA

Las propuestas definitivas y los videos deberán enviarse hasta el 24 de febrero de 2027. La instancia presencial se desarrollará durante el RASC-AL Forum 2027, previsto entre el 7 y el 10 de junio de 2027 en Cocoa Beach, Florida. Allí los finalistas expondrán sus conceptos ante expertos de la agencia y del sector aeroespacial.

Cabe destacar que RASC-AL se desarrolla desde 2002 y conecta a universidades, investigadores, la NASA y empresas del sector aeroespacial para promover el desarrollo de conceptos, tecnologías y prototipos.

La competencia es administrada por el National Institute of Aerospace en representación de la NASA. Los equipos interesados deben consultar las pautas oficiales para conocer los requisitos de participación y presentación de proyectos.