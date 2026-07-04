Marruecos destaca la reacción en la segunda parte frente a un Canadá "impresionante"

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, destacó la reacción de su equipo en la segunda parte, cuando cayeron los tres goles de la victoria en octavos de final del Mundial frente a un Canadá que "estuvo impresionante".

"Estamos muy contentos. Es un partido de Copa del Mundo y estos son encuentros difíciles, con equipos que se juegan la vida", declaró Ouahbi en la entrevista televisiva a pie de cancha.

"Reaccionamos muy bien en la segunda parte en las segundas jugadas y los duelos. Debo reconocer que Canadá estuvo impresionante, hizo un partidazo (...) pero en la segunda parte pudimos aprovechar los espacios que nos dejaron, esa fue la clave", analizó el técnico.

Marruecos se impuso por 3-0, con tres goles en la segunda parte de Azzedine Ounahi (50' y 82') y Soufiane Rahimi (90+8') y se clasificó para los cuartos, donde se medirá con el vencedor del partido que disputarán este sábado en Filadelfia las selecciones de Francia y Paraguay.

Ounahi, por su parte, restó importancia a quien haga los goles en este equipo: "No importa marcar un doblete, lo más importante es que hayamos ganado y que sigamos con nuestro recorrido".

"Nos pusieron en apuros en la primera parte y estaban mejor organizados, pero hablamos con el entrenador en el descanso y mejoramos", dijo, a su turno, el centrocampista Ayyoub Bouaddi en la zona mixta.

"Estoy orgulloso de la clasificación y lo daremos todo para continuar la aventura. Vamos a descansar y pensar en el próximo partido", añadió.