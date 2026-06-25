Marruecos gana 4-2 a Haití y clasifica a 16avos del Mundial como segundo del Grupo C

Un correcalles repleto de ocasiones fue el espectáculo que disfrutaron este miércoles en Atlanta los espectadores en el triunfo 4-2 de Marruecos, que clasifica para los dieciseisavos del Mundial como segundo del Grupo C por detrás de Brasil, y Haití, ya eliminada y que se va con la cabeza alta

El arquero marroquí Yassine Bounou en propia puerta (10') y Wilson Isidor (43') pusieron dos veces por delante a Haití, replicada por Marruecos gracias a los tantos de su capitán Achraf Hakimi (39') e Ismael Saibari (45+1')

En la segunda parte Soufiane Rahimi, que había entrado como revulsivo, marcó el tercero (78') y asistió a Gessime Yassine en el cuarto (89')