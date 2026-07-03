Marruecos juega su duelo "más importante" ante un "temible" Canadá, dice el DT Ouahbi

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, admitió el viernes que está a punto de disputar el duelo "más importante" de su carrera cuando enfrente a Canadá, un rival "temible" al que debe vencer para pasar a cuartos de final del Mundial.

Por fuerza y trayectoria, los Leones del Atlas son favoritos cuando salten al Houston Stadium este sábado a las 12.00 locales (17.00 GMT). Pero los canadienses han tenido un destacado desempeño en el torneo y pueden aprovechar el día extra de descanso que tuvieron.

"Es el partido más importante de mi carrera (...) No importa el rival: si no estamos al nivel, nos vamos a casa (...) El nivel que mostramos en los partidos anteriores no nos hará ganar mañana. Lo que nos hará ganar es lo que mostremos en el campo", aseguró el DT en la víspera del duelo.

"Respetamos enormemente a este equipo. Es un rival temible, con muchísimas cualidades (...) Es un equipo con mucha energía, mucha intensidad y muy bien preparado", comentó también.

Para Ouahbi, estos Canucks no son los mismos a los que derrotaron por 2-1 en la fase de grupos de Catar 2022. "Han evolucionado, ahora son más compactos y más calmados con el balón (...) Tienen una identidad clara y creen en sus capacidades", comentó.

Aunque también destacó las características de su propia escuadra.

"El jugador marroquí tiene esa capacidad técnica de ser muy bueno con el balón, le gusta tener la pelota. También sabe correr, sabe correr mucho tiempo. Hemos tenido que encontrar un modelo de juego que se adapte a las características de nuestros jugadores. Por eso hemos construido una identidad de juego que corresponde a lo que somos", aseguró.