Marruecos madruga a Escocia y queda a tiro de la próxima fase del Mundial

Marruecos quedó este viernes a un paso de los dieciseisavos de final del Mundial 2026: venció 1-0 a Escocia, con un madrugador gol de Ismael Saibari, y tomó el liderato del Grupo C con un ojo puesto en Brasil

Saibari anotó en el minuto dos del partido jugado en el Boston Stadium.

El delantero del PSV Eindhoven, cuyo futuro es vinculado en reportes de la prensa europea con el Bayern Munich, disparó a quemarropa después de un gran pase de Brahim Díaz al vacío.

Marruecos suma cuatro puntos, seguida por Escocia con tres y Brasil con uno. Haití no ha inaugurado su cuenta.

Los pentacampeones mundiales juegan este mismo viernes frente a la selección caribeña.

Ya la conexión entre Saibari y Díaz fue decisiva en el estreno de los Leones del Atlas, un empate 1-1 contra Brasil, con el primero como anotador y el segundo como asistente.

Escocia, que en su debut había vencido a Haití por 1-0, planteó cambios para protegerse por los costados, en especial por la banda de Achraf Hakimi.

Solo pasaron 72 segundos y el plan del técnico Steve Clarke estalló por los aires con el riflazo de Saibari.

Marruecos asumió el dominio, pero sin poder aumentar el marcador.

Bilal El Khannouss, pasada la media hora, desperdiciaba una ocasión muy clara con un remate desviado.

Escocia apretó sobre el descanso, sin incomodar al arquero Yassine Bounou.

Un cabezazo de El Khannouss en un corner retomaba la tónica tras el descanso.

Así se llegó al final: Marruecos con el control, pero sin puntería, y Escocia superada que soltaba chispazos aislados.

El miércoles, en la tercera y última fecha de la llave, Marruecos enfrentará a Haití.

Antes del partido de este viernes se confirmó que Hakimi, de 27 años, será juzgado en Francia por violación.

Alineaciones:

Escocia: Angus Gunn - Nathan Patterson (Tony Ralston, 89), Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson - John McGinn (Ross Stewart, 89), Ryan Christie (Kenny McLean, 71), Scott McTominay, Lewis Ferguson, Kieran Tierney (Ben Gennon-Doak, 60) - Che Adams (Lyndon Dykes, 71). DT: Steve Clarke.

Marruecos: Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraouni - Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui - Brahim Díaz (Ayoube Amaimouni, 84), Azzedine Ounahi (Samir El Mourabet, 90), Bilal El Khannouss (Chemsdine Talbi, 84) - Ismael Saibari (Soufiane Rahimi, 84). DT: Mohamed Ouahbi.