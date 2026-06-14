Marruecos y otras federaciones africanas critican a la UEFA por "falta de reconocimiento"

Varias federaciones de países que participan en el Mundial de Norteamérica 2026, entre ellos Marruecos y Senegal, denunciaron este domingo unas recientes declaraciones del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, según las cuales la ampliación de la Copa del Mundo a 48 equipos daría lugar a partidos "sin interés"

"Rechazamos respetuosa pero firmemente estas declaraciones. Para nuestros países, ningún partido de la Copa del Mundo carece de importancia", señalaron en un comunicado conjunto enviado a la AFP las federaciones de Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, República Democrática del Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica

"Para Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, la clasificación para la Copa del Mundo representa un logro histórico y la realización de un sueño compartido por generaciones; y para naciones como el Congo y Haití, el regreso al mayor escenario del fútbol tras una larga ausencia tiene un significado especial para millones de aficionados que han esperado años, incluso décadas, este momento", agregaron

"Sugerir que estos partidos son de alguna manera menos importantes resulta profundamente decepcionante y refleja una falta de reconocimiento hacia los esfuerzos, sacrificios y aspiraciones de jugadores, entrenadores, clubes, dirigentes y aficionados de todo el mundo", consideraron las federaciones

"El fútbol no pertenece a un grupo reducido de naciones", subrayaron los firmantes, al afirmar que "cada país clasificado merece respeto y ha ganado su lugar por sus propios méritos"

Los firmantes reaccionaron así a unas declaraciones del presidente de la UEFA que, en una entrevista con la televisión eslovena, habría considerado que numerosos partidos del Mundial 2026 eran "sin interés", en una edición coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México y que reúne a 48 selecciones en 104 partidos hasta el 19 de julio