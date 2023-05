escuchar

Martha Stewart, la estrella de la TV, se convirtió en la modelo más veterana de la tapa de Sport illustrated Swimsuit, en su edición 2023, cuyo objetivo es celebrar a las mujeres poderosas que “viven en un mundo que no sienten limitaciones externas ni internas”. Con 81 años, la empresaria calificó este logro como “histórico”. También posaron otras figuras, como las actrices Megan Fox y Brooks Nader, así como la música Kim Petras.

En una entrevista el lunes con el programa Today, Stewart aseguró que le gustaba la foto. Posó desde la República Dominicana para el lente del profesional Ruven Afanador y sorprendió con un total de diez looks. “Cuando me enteré de que iba a salir en la portada de Sports Illustrated Swimsuit, pensé: ‘Oh, está muy bien’. Voy a ser la persona de más edad, creo, de la historia en la portada’”, dijo en una entrevista sobre la tapa. “Y yo no me concentro en la edad, pero pensé que esto es algo histórico y que debía tener un muy buen aspecto”.

Martha Stewart hizo historia al protagonizar a sus 81 años la tapa de Sports Illustrated

Cuando le preguntaron qué pensaría de sus fotos Snoop Dogg, su gran amigo, se rio y dijo: “Snoop pensará que es fantástico”. Por su parte, en un tuit, Sports Illustrated se refirió a esta edición como “épica”. Con la sesión, Stewart superó por edad a la madre de Elon Musk, la modelo Maye Musk, que posó en 2022 a los 74 años.

La también presentadora y fundadora de un imperio con su negocio de estilo de vida y cocina, destacó su lema en su cuenta de Instagram: “Pensé, ¿por qué no estar a la altura de esta oportunidad única en la vida? Espero que esta portada los inspire a retarse a probar cosas nuevas, no importa en qué etapa de la vida estén”.

Martha Stewart protagonizó a sus 81 años la tapa de Sports Illustrated @marthastewart

La carrera de Stewart comenzó como modelo a los 15 años, antes de trabajar como agente de la bolsa de Wall Street y de incursionar con un negocio de catering, hasta volverse empresaria de los medios de comunicación, según detalla CNN. A su vez, saltó a la fama en la década de los 80 cuando empezó a escribir libros y a aparecer en televisión tras alcanzar un gran éxito como chef. Ahora, ha publicado más de 99 tomos distintos e incluso lanzó sus propias líneas de ropa, cocina y una revista de estilo de vida.

Sobre las fotos, MJ Day, redactora jefe de Sports Illustrated Swimsuit, agregó: “Nunca en su vida ha dejado que las circunstancias dicten su destino. Ha cambiado con los tiempos para construir un imperio empresarial de gran alcance”.

En una entrevista con The New York Times, Stewart se sinceró sobre todo el proceso de las fotografías. “En cuanto a los filtros, olvídalo. Asisto a mis citas faciales con Mario Badescu. Lo hago religiosamente una vez al mes desde hace cuarenta y tantos años”.

En la parte física tuvo dos meses para asegurarse de que se sentía “lo suficientemente bien” con su aspecto. “Si hubiera pensado que mi cintura era demasiado grande (...), no lo habría hecho. Después de trabajar en pilates tres veces por semana, pensé que podía. Además, fui a la cabina de bronceado y me puse un bronceado en spray muy ligero, algo que nunca había hecho”, reveló.

LA NACION