El particular motivo por el que Martha Stewart terminó su relación con Anthony Hopkins

Martha Stewart es una de las empresarias más exitosas del mundo gastronómico , sobre todo porque logró unir esferas como el diseño, el buen gusto y el “buen vivir” en un verdadero imperio de shows televisivos, empresas de catering, revistas y emprendimientos gourment. Su ascenso en los Estados Unidos fue realmente meteórico.

Sin embargo, la razón por la cual la presentadora y “reina de la cocina” (y también de las bodas) es conocida mundialmente no es tanto por su encarnación estilizada del “sueño americano”, sino por haber cumplido una condena de cinco meses en una prisión de baja seguridad por manejos fraudulentos de acciones de sus empresas.

La magnate, que se divorció de su marido de más de 30 años, Andrew Stewart, en 1990, contó años más tarde que luego salió en varias ocasiones con Sir Anthony Hopkins, el actor dos veces ganador del Oscar.

Sin embargo, el romance terminó al poco tiempo y según confesó anoche Stewart en el programa de Ellen DeGeneres, The Ellen Show, por una razón muy particular: la empresaria no podía separarlo de su interpretación en el famoso film de suspenso de 1991, El silencio de los inocentes.

Hopkins, claro, encarnó allí al célebre Hannibal Lecter, un brillante psiquiatra que era, a la vez, asesino serial y caníbal. La interpretación le valió al actor de El Padre su primer premio de la Academia y la ovación de la crítica, pero según Stewart, provocó también el fin de su relación con ella.

Anthony Hopkins en la piel del famoso Hannibal Lecter en El Silencio de los inocentes

En una suerte de juego “mentira/verdad” propuesto por la presentadora del programa, la renombrada chef se prestó a contestar insinuaciones que se habían hecho sobre su persona. Entre ellas, la razón de su ruptura con Hopkins, la cual Stewart no solo confirmó sino que también amplió: “Tengo una casa grande y espeluznante en Maine que está sola en 40 hectáreas en el bosque, y ni siquiera podía imaginarme llevando a Anthony Hopkins allí”.

Cuando DeGeneres le repreguntó sobre si había terminado con el actor por eso, Stewart respondió sin titubear que sí y concluyó: “¡todo lo que podía pensar era en él comiendo!”.

Si bien no es del todo claro cuándo ni cómo se conocieron, la estrella del programa Las mejores recetas de Martha Stewart ya había hablado públicamente de su relación en 2006 durante una entrevista con el famoso presentador de radio, Howard Stern, donde había dicho: “lo amaba, pero era aterrador”. Finalmente, anoche terminó de aclarar del todo el asunto y sentenció: “probablemente hubiera tenido una muy buena relación con Anthony Hopkins, pero no pude superar el tema de Hannibal Lecter”.

Snoop Dogg y Martha Stewart en su ciclo de cocina, Martha and Snoop 's Dinner Party

Stewart, quien no es para nada ajena al mundo de las estrellas de Hollywood, muchas de ellas participaron como invitados en sus múltiples programas, cultiva una de las más llamativas amistades de la farándula con el rapero Snoop Dogg. De hecho, protagonizaron un programa de cocina juntos; Martha and Snoop ‘s Dinner Party, en el cual la reina de la cocina y él recibían invitados famosos. El rapero ha dicho en ocasión que, “nunca conoció a nadie como ella”.

La empresaria de 80 años, cuya fortuna se estima en 5 mil millones de dólares, ha revelado recientemente que está empezando una nueva relación amorosa, aunque aún no ha especificado de quién se trata.