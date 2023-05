La promesa de Adamari López a su hija por el Día de la Madre que emocionó a muchos

escuchar

Adamari López se unió a los festejos por el Día de la Madre, que se conmemoró en diferentes países este 14 de mayo, incluidos Puerto Rico, de donde es originaria, y Estados Unidos, lugar en el que reside. La conductora realizó un posteo en redes sociales para festejar la llegada de su hija Alaïa, a quien ha considerado un milagro por lo difícil que fue quedarse embarazada de ella. La niña, por su parte, también le dedicó un emotivo mensaje a su madre.

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, la también actriz compartió varios de los momentos más íntimos que ha vivido con su pequeña. “Ser mamá es el regalo más lindo que la vida me ha dado. No pretendo para nada ser una mamá perfecta, pero sí una mamá real, que está presente, que es amorosa, una mamá feliz, que vive y lucha por su felicidad y por la felicidad de su hija; una mamá que busca el bienestar de su hija por sobre todas las cosas”, dejó en la publicación.

El posteo de Adamari López sobre el Día de la Madre @adamarilopez/Instagram

En las imágenes se aprecia una recopilación de fotografías de la artista y la niña, desde que esta era bebé: “Me siento tan afortunada de que tú, Alaïa, me hayas convertido en mamá, que seas mi mayor motivación, que me impulses a hacer cosas que, si no fuera por ti, no me atrevería”. López le hizo una promesa a su hija y deseó un feliz día a sus seguidoras: “Te prometo mi princesa, que aunque no soy perfecta, haré todo lo que esté en mis manos para ser la mejor para ti. Te amo con locura Alaïa, gracias por escogerme como tu mami. Feliz Día de la Madre a todas, las celebro y abrazo con cariño”.

Hay que recordar que Adamari cruzó una gran odisea en el deseo de ser madre que ella misma contó en un programa especial que le organizaron en Hoy día cuando cumplió 50 años. Aseguró que muchas veces le “pidió a la Virgen María” que intercediera para que “Dios pudiera mandarle ese milagro”. Después de que los procedimientos de fertilidad no le funcionaran, logró quedar embarazada y tener a su pequeña en el vientre.

La felicitación de Alaïa a Adamari López @alaia/Instagram

Los seguidores de la boricua también se llenaron de emoción: “Feliz día de las madres, mi Ada hermosa. ¡Eres una gran mamá, que día a día se esfuerza para darle el mejor ejemplo a Alaïta! Que Diosito te siga llenando de mil bendiciones”, le escribió una usuaria. “Mujer de mil batallas, eres y siempre serás bella (...) Te admiro porque eres una guerrera, una supermujer que nunca bajaste el autoestima. Gracias por siempre darnos alegría”, le dejó una persona más.

La hija de Adamari López le envió un tierno mensaje

Alaïa también hizo uso de las plataformas digitales para felicitar a su mamá y agradecerle por todo el amor. “Feliz día mami. Gracias por cuidarme, consentirme, enseñarme y estar siempre allí. Te amo”, escribió en la descripción de un video en el que también se vio un conjunto de imágenes y clips de ambas compartiendo momentos.

Adamari López junto a su hija Alaïa y sus hermanas @adamarilopez/Instagram

Además, en sus historias de Instagram la pequeña aprovechó para también desearles un feliz día a otras mujeres allegadas, como la progenitora de su padre, la señora Carmen: “Te amo y me encanta que me achuches (expresión puertorriqueña que se refiere a hacer cariños de forma brusca)”.

Alaïa con la mamá de Toni Costa @adamarilopez/Instagram

De igual manera, para no dejar fuera a nadie en ese día, Alaïa se dirigió a las hermanas de su mamá, Adilsa y Adaline. “Las amo, gracias por consentirme y cuidarme”, cerró.

