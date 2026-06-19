"Más garra y ambición de cara al gol", la receta de Cubarsí contra Arabia

El central de la selección española Pau Cubarsí considera que ante Arabia Saudita su equipo debe tener "más garra y ambición de cara al gol", el domingo en la segunda jornada del Mundial, a la que la Roja llega "con las pilas cargadas".

"Hay que dar un paso adelante, es como una final, tenemos que salir a por todas, a darlo todo", dijo en la Baylor School, campo de entrenamiento de la Roja.

Cubarsí, titular en el centro de la defensa en el empate sin goles inicial ante Cabo Verde el lunes, compareció ante la prensa tras el último entrenamiento en Chattanooga, previo al desplazamiento a Atlanta este viernes.

"Al final no venimos de jugar un gran partido, pero ya tenemos las pilas cargadas, queremos dar un buen nivel y lograr la victoria", señaló el jugador de 19 años del Barcelona.

Cubarsí insistió en que hay que "confiar siempre": "Venimos de 32 partidos invictos, de hacer un gran trabajo en los años anteriores y no podemos bajarnos de esta dinámica".

El central desveló los conceptos que habían trabajado con el seleccionador Luis de la Fuente tras la decepción inicial:

"Tenemos que tener más garra y ambición de cara al gol, dar velocidad al balón para cansar al rival, jugar con más intensidad", dijo Cubarsí.

Al precoz internacional español le preguntaron por Lamine Yamal, de regreso progresivo tras su lesión muscular, que disputó 25 minutos ante Cabo Verde.

"Ya sabemos de las capacidades de Lamine. Todos los jugadores tenemos unas ganas tremendas, él tiene la cabeza muy bien puesta, si se siente bien sabemos que va a rendir espectacular", dijo.

- "El resultado me dejó cabizbajo" -

Cubarsí rememoró qué sintió al debutar en un Mundial en edad juvenil.

"Al final tenemos un sueño de pequeño, lo tenía apuntado en mi libreta, fue espectacular, aunque el resultado me dejó cabizbajo. Pero vamos a cambiar la situación", dijo.

"Sentí orgullo de mí mismo, de lo que he trabajado para estar aquí. Es espectacular y pienso en mi familia y en todo el recorrido que he hecho para llegar", añadió.

Finalmente habló de sus recuerdos de niñez relacionados con el gran torneo.

"No he tenido oportunidad de ver muchos Mundiales porque soy muy joven. Los veía desde la piscina de mi pueblo", dijo.

"Mis amigos de entonces están igual que yo, en una nube... No es real ver a tu amigo en la televisión. Queremos llegar lejos para que vengan aquí", señaló.