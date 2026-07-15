Más que una selección, España construye un "equipo" para llegar a la final

Sin tener las individualidades de otras selecciones, Luis de la Fuente ha sabido construir un equipo con un juego colectivo superlativo, sin renunciar a la esencia del juego basado en la posesión, que le ha llevado a la final mundialista en Nueva York.

"Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo, eso es clave: esto es un equipo", destacó nada más terminar el partido el seleccionador español.

No era una frase hecha más, sino la conclusión de todo el trabajo realizado desde que tomase posesión del cargo tras el fiasco del Mundial de Catar, donde España salió por la puerta de atrás, en octavos de final y en los penales frente a Marruecos.

- Una familia -

La España futbolística ha adoptado el mismo concepto que usó su par del baloncesto que durante su época dorada conquistó casi todo lo posible (sólo faltó el oro olímpico): familia.

De la Fuente destacó que no ha habido un solo problema entre los jugadores desde que comenzó la concentración, ni siquiera con aquellos que no han tenido oportunidad de jugar. ¿El secreto? "Saber elegir los compañeros de viaje; si te equivocas puedes tener un mal viaje y nosotros tenemos a los mejores acompañantes".

"El bien común antes que el bien particular", añadió.

"Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Hoy ha sido maravilloso verles jugar. Hacen fácil lo que es tan difícil", insistió De la Fuente.

Esos valores España los demuestra sobre todo en defensa: sólo ha concedido un gol en todo el torneo (en cuartos frente a Bélgica) y la Roja es la primera selección que suma seis "clean sheets" (porterías a cero) en una edición del Mundial.

- "La estrella es el equipo" -

"La estrella es el equipo. Todo lo que hacen es como equipo", destacó el exinternacional sueco Zlatan Ibrahimovic, comentarista para Fox en este Mundial.

Antes de la semifinal en Arlington del martes, el poder ofensivo de Francia aterrorizaba en España (a todos salvo a los jugadores); los Bleus habían deslumbrado durante todo el torneo, con 16 goles marcados, y Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola, Doué... parecían imparables.

España sublimó el arte de la defensa con los ingredientes que le han caracterizado en los últimos años y que le han llevado a completar 37 partidos consecutivos sin perder (la derrota en los penales en la final de la Liga de Naciones del año pasado contra Portugal oficialmente consta como empate): posesión de balón, control del ritmo del partido, ayudas constantes y presión al rival.

"Desde hace mucho tiempo, España es un país con una misma identidad y filosofía de juego en todas las categorías: mujeres, jóvenes, los olímpicos... Todos los jugadores saben exactamente cómo se juega. Cuando España tiene el balón, no te la devuelve, tienes que ir a por ella. Cualquier jugador que llega, sabe a qué tiene que jugar", comentó en el canal Fox el que fuera estrella de Francia Thierry Henry.

Pero el exdelantero galo fue más allá: "Quiero felicitar a la selección española, campeona de Europa, pero quiero destacar todo el sistema (del fútbol español). No estaban habituados a la victoria, pero ahora ganan a todos los niveles. Así que bravo".

Con esta misma manera de jugar, que ya le llevó a ganar el Mundial 2010, la única estrella que luce en el pecho la Roja, España tratará el domingo de levantar su segunda Copa del Mundo.