¿Demócratas o republicanos? Última encuesta sobre el voto 2026 en EE.UU.

A menos de cuatro meses para la celebración de las elecciones 2026 en Estados Unidos, una nueva encuesta muestra un escenario competitivo, aunque con una ventaja inicial para los demócratas sobre los republicanos. Esto se refleja tanto en la intención de voto para el Congreso como en la preferencia sobre qué partido debería controlar la Cámara de Representantes.

Los demócratas llegan con ventaja en la intención de voto para las elecciones 2026

La encuesta elaborada por The Economist y YouGov, realizada entre el 10 y el 13 de julio de 2026 entre 1616 ciudadanos estadounidenses adultos, indica que si las elecciones para el Congreso se celebraran hoy, el 39% de los consultados votaría por el candidato del Partido Demócrata, mientras que el 35% elegiría al postulante del Partido Republicano.

A ese escenario se suma un 2% que optaría por otra fuerza política, un 9% que aún no decidió su voto y un 16% que afirmó que no participaría de la elección. La diferencia es reducida, pero coloca a los demócratas al frente de la carrera para el Congreso.

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El respaldo hacia los candidatos demócratas muestra diferencias importantes según el perfil del electorado:

Entre los votantes de 18 a 29 años alcanzan el 46%

alcanzan el Entre quienes poseen un título universitario llegan al 49%

llegan al Fuerte apoyo entre los votantes afroamericanos , donde alcanzan el 61%

, donde alcanzan el Entre las mujeres, un 44%

En cambio, los candidatos republicanos encuentran su mayor fortaleza entre los electores de mayor edad y entre los votantes blancos. El sondeo señala que obtienen:

El 43% de apoyo entre las personas de 65 años o más

de apoyo entre las También un 43% entre los votantes blancos

entre los El 42% entre quienes tienen entre 45 y 64 años

Un mayor porcentaje de los encuestados prefieren un control demócrata en la Cámara

La encuesta también preguntó cuál sería el partido preferido para controlar la Cámara de Representantes después de las elecciones de noviembre de 2026. En este caso, la ventaja demócrata es algo mayor.

La preferencia sobre qué fuerza debería ejercer el control de la Cámara de Representantes muestra una brecha mayor que la intención de voto directa: un 44% de los consultados prefiere una conducción demócrata J. Scott Applewhite - AP

El 44% de los consultados respondió que preferiría un control demócrata de la Cámara baja, frente al 37% que se inclinó por un control republicano. Un 19% manifestó no tener una posición definida sobre esa cuestión.

Según los datos difundidos por The Economist y YouGov, esta diferencia supera la observada en la intención de voto genérica.

Alta disciplina partidaria de demócratas y republicanos, según la encuesta

Uno de los rasgos más notorios del estudio es el alto nivel de alineamiento partidario entre quienes se identifican con cada fuerza política. Entre quienes se consideran demócratas, el 92% afirma que votaría por el candidato de su partido en una elección para el Congreso, mientras que apenas el 1% apoyaría a un republicano. Del mismo modo, el 94% desea que la Cámara de Representantes quede bajo control azul.

Casi todos los votantes demócratas y republicanos apoyarían al candidato de su partido, según la encuesta Freepik

En el otro extremo, el 90% de los republicanos señala que votaría por el candidato de su partido y el 92% quiere que los rojos controlen la Cámara de Representantes. Los cruces de voto entre ambas fuerzas son prácticamente inexistentes.

La encuesta también revela un comportamiento distinto entre los independientes. Dentro de ese grupo, el 25% dice que votaría por un candidato demócrata, el 15% por uno republicano, mientras que el porcentaje de indecisos asciende al 19%.

Además, un 37% asegura que no acudiría a votar, un dato que podría tener impacto en la participación electoral durante los comicios de noviembre.