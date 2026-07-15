Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega la semifinal este miércoles 15 de julio

Este miércoles 15 de julio se disputa el último partido correspondiente a las semifinales del Mundial 2026. En Atlanta, Argentina e Inglaterra se ven las caras en busca de un lugar en la final del certamen, donde ya se encuentra España.

A qué hora en EE.UU. juegan Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscan su boleto para el partido decisivo de la Copa del Mundo 2026. En la final espera España , que venció a Francia por 2 a 0.

, que venció a Francia por 2 a 0. El cruce de este miércoles se lleva a cabo en el Mercedes-Benz Stadium, denominado Atlanta Stadium durante la competencia mundialista.

Inglaterra y Argentina se enfrentan en las semifinales del Mundial 2026

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, en Estados Unidos, el duelo de Argentina vs. Inglaterra está programado para comenzar a las 15.00 hs ET (hora local de Atlanta)/ 14 hs CT/ 13 hs MT/ 12 hs PT. El estadounidense Ismail Elfath fue designado como el árbitro principal para el cotejo. En cuanto al horario argentino, empezará a las 16.

Tal como ocurrió en las instancias previas, al ser un cruce de eliminación directa, habrá alargue de dos tiempos de 15 minutos en caso de empate durante los 90′ reglamentarios. Si persiste la igualdad en dicha instancia, el ganador se definirá por penales.

Para verlo en vivo, se puede optar por la opción de seguir la transmisión en español de Telemundo o Peacock. Además, también se puede ver en inglés a través de la pantalla de FOX.

Cómo llegan Argentina e Inglaterra al duelo de semifinales

Argentina consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo después de vencer a Suiza por 3-1 con dos goles en el tiempo extra. En dicho encuentro de cuartos de final, los de Scaloni habían igualado 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios.

Por su parte, Inglaterra logró revertir un 1-0 en contra ante Noruega en la instancia previa y consiguió un 2-1 a favor que la metió en esta instancia. Ese compromiso fue destacado para Jude Bellingham, quien anotó los dos goles del conjunto británico.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026, a la que aspiran clasificar tanto Argentina como Inglaterra, está programada para este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Argentina eliminó a Suiza tras ganarle por 3-1 en cuartos de final y enfrenta a Inglaterra en semifinales DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, el perdedor del cruce entre argentinos e ingleses jugará el duelo por el tercer y cuarto puesto contra Francia, programado para el sábado 18 de julio a las 17 hs ET en el Estadio Miami.

Con presencia del ICE: operativo de seguridad para las semifinales del Mundial 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) clasificó el choque entre Argentina e Inglaterra como evento SEAR 1, el estándar federal más riguroso para acontecimientos masivos.

En ese marco, el zar fronterizo Tom Homan y el secretario Markwayne Mullin confirmaron en CBS News que el ICE patrullará el perímetro del estadio sin realizar redadas migratorias.

En cambio, los efectivos concentrarán sus esfuerzos en detectar mercancía falsificada, combatir la reventa ilegal de boletos y monitorear rutas de transporte contra el narcotráfico.

Las intervenciones de los agentes federales se limitarán exclusivamente a personas con órdenes de captura vigentes por delitos graves.

Por su parte, según The Telegraph, la Policía de Atlanta reforzó su presencia en toda la ciudad para proteger a los visitantes durante esta jornada de alta convocatoria. Las fuerzas locales mantienen colaboración con autoridades del Reino Unido para prevenir conflictos.