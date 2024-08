Así es la nueva ley de Massachusetts que impacta en las familias de los migrantes

Escuchar

Los cambios en el sistema de refugios para migrantes de Massachusetts entraron en vigor este 1° de agosto y establecen que las familias sin hogar en los refugios desbordados solo podrán quedarse durante cinco días. Sin embargo, también sostienen que los responsables de los sitios pueden solicitar una extensión de 30 días.

Las familias que tendrán prioridad desde ahora son aquellas sin vivienda debido a un desalojo sin culpa, que perdieron su hogar debido a un incidente repentino como una inundación o un incendio, y aquellas que incluyen a un veterano, alguien con necesidades médicas importantes, un niño recién nacido o que están en riesgo de violencia doméstica, informó NBC Boston.

Las familias que no calificarían después de las nuevas medidas, pero que ya están alojadas en centros de respiro temporarios, mantendrán la prioridad. La gobernadora Maura Healey dice que el objetivo es reducir la presión sobre el sistema de refugios del estado causada por la afluencia de migrantes en la Commonwealth.

El sistema de refugios de emergencia de Massachusetts ya alcanzó su capacidad máxima en 2023 (AP Foto/Steven Senne, File) Steven Senne - AP

La nueva ley de Massachusetts que afecta a los migrantes

En medio de la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos, el gobierno de Massachusetts ya no permite que las familias de migrantes duerman dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Logan de Boston. La prohibición afecta a cientos de extranjeros recién llegados que, en muchas ocasiones, demoran en encontrar un lugar donde vivir y pernoctan allí. Tras el masivo desalojo, diversas organizaciones sin fines de lucro se solidarizaron con los afectados.

La medida fue tomada por la misma Healey. Desde el mes pasado, el piso de la Terminal E, que antes se encontraba repleto de inmigrantes y sus pertenencias, permanece vacío, según informó el medio local WBZ News. Muchas de esas personas dormían allí desde hace meses. A pesar de que existe una ley estatal de derecho a refugio, el sistema de albergues de emergencia de Massachusetts continúa colapsado y casi sin lugares disponibles, por eso se siguen tomando medidas al respecto.

“Nunca pensamos que Logan fuera un lugar apropiado para que la gente pasara la noche”, sostuvo la gobernadora una vez implementada la medida. Según precisó WCVB, hacia fines de junio, las autoridades comunicaron que unas 288 personas habían dormido allí durante la noche. No obstante, esa situación se terminó luego del desalojo llevado a cabo por la Policía estatal. Durante el mes de julio, se vio a muchos extranjeros recogiendo sus bolsas de dormir, mantas y almohadas para retirarse terminal.

En este contexto, distintas organizaciones sin fines de lucro comenzaron a buscar refugio para estas personas, en un sistema de emergencia totalmente desbordado. “Si no tienes un plan, si no tienes un familiar que te espere, si no tienes un trabajo que te esté esperando, Massachusetts ya no es un lugar adecuado para venir”, lamentó en diálogo con WBZ Gladys Vega de La Colaborativa, una organización liderada por latinos que ayuda a los inmigrantes en el área metropolitana de Boston.

Cientos de familias dormían dentro del Aeropuerto Logan de Boston ya que no conseguían dónde vivir: eso también fue prohibido (Archivo) CBS Boston

Durante el año pasado, la gobernadora Healey informó que el sistema de refugios de emergencia de Massachusetts había alcanzado su capacidad máxima, con 7500 familias alojadas. La administración incluso llegó a pedir a los residentes que consideraran hospedar a extranjeros. En mayo de este año, las autoridades anunciaron que el Centro Correccional Bay State en la ciudad de Norfolk, que cerró en 2015 y luego quedó abandonado, se había readaptado para convertirse en un refugio de emergencia para 140 nuevas familias, para tratar de paliar la delicada situación de muchos migrantes.

