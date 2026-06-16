Maxi Araújo, el goleador de un estreno con sabor a poco de Uruguay

Con los brazos al cielo y un grito furioso Maxi Araújo celebró su primer gol en un Mundial y desactivó la tormenta que se cernía sobre Uruguay, en un estreno que se saldó con empate con sabor a poco ante Arabia Saudita

En su primer partido en una Copa del Mundo, Araújo aprovechó quizás la única pelota suelta en el área de los saudíes en el partido para arremeter sin piedad y anotar al minuto 80 el empate 1-1

El atacante Federico Viñas, uno de los más certeros en Uruguay, provocó la jugada del gol con un cabezazo que rechazó el arquero saudí, Al Owaiss. El portero sólo sucumbió ante la zurda de Araújo, en un duelo en el que neutralizó 10 llegadas de gol de la Celeste

"Lo buscamos hasta el final y no pudimos ganar", lamentó Araújo minutos después de culminar el duelo que marca un nuevo hito en su carrera y que hace honor a la gran temporada del polifuncional jugador, que abarca toda la banda izquierda

Araújo anotó y dejó el campo, sustituido por Brian Rodríguez, y ni siquiera cumplir el sueño de un debut con gol en el Mundial aplacó la impotencia que generó a los uruguayos irse con un punto, tras jugar un primer tiempo para el olvido y avasallar en el complemento a un equipo de menor categoría

- En pleno ascenso -

Lateral, carrilero y extremo, Araújo ganó la confianza de Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, desde que debutó con el Loco ante Nicaragua en 2023. A partir de ahí subió escalones hasta ser una pieza fija de cara al Mundial

Formado en el modesto Wanderers de Montevideo, Araújo despejó rumbo a México donde jugó en Puebla y Toluca antes de recalar en el Sporting Lisboa en 2024

A sus 26 años, la Copa del Mundo lo encuentra en el mejor momento de su carrera y a un mes de terminar una temporada soñada en su equipo, con el que brilló en pasajes de la Champions League, y quedó en la mira de varios grandes de Europa

Con sequía en el ataque, Uruguay encontró en el lateral una tabla de salvación mientras aguarda por la recuperación de un Darwin Núñez que en el debut mundialista, tras meses con escaso rodaje en el Al Hilal saudí, confirmó que está lejos de su mejor forma

"El siguiente partido va a ser muy difícil (...) Hay que descansar, corregir lo que no se hizo bien", adelantó Araújo, lejos de la euforia que todo goleador mundialista merece

Uruguay enfrentará el 21 de junio a un sorprendente Cabo Verde que empató con la poderosa España

En la definición del Grupo H el 26 de junio, la Celeste definirá en Guadalajara su suerte en Norteamérica 2026 enfrentando a la Roja