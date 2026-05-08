Mayweather enfrentará a la figura del kickboxing Zambidis en Atenas

A sus 49 años, la leyenda del boxeo estadounidense Floyd Mayweather se medirá el 27 de junio al ícono del kickboxing griego Mike Zambidis en una exhibición en Atenas, informaron este jueves los promotores.

Esta pelea de "contacto completo" representa "una oportunidad para que afine mis habilidades de cara a lo que me espera este año", afirmó Mayweather en el comunicado.

El multicampeón mundial ha participado en otras exhibiciones desde que se retiró oficialmente del boxeo en 2017 con un inmaculado registro de 50 victorias y ninguna derrota.

Aún así, sus proyectos recientes más llamativos han estado rodeados de incertidumbre.

Una exhibición anunciada contra Mike Tyson nunca se llevó a cabo y su esperado combate de revancha contra el filipino Manny Pacquiao también ha encontrado dificultades.

Después de que Money afirmara que la pelea, anunciada para el 19 de septiembre, sería de exhibición, Pacquiao insistió en que había firmado un contrato para un combate oficial.

En los últimos días también se puso en duda que el combate se lleve a cabo en la futurista arena Sphere, en Las Vegas, que ahora tiene programado para ese día un concierto del grupo de rock The Eagles.

La pelea frente a Zambidis tendrá como escenario el Telekon Center del complejo olímpico OAKA de la capital griega.

Iron Mike, de 45 años, posee 18 títulos mundiales y es especialmente reconocido por su carrera en K-1 MAX.